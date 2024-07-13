Хранилище для велосипедов: вильнюсцы жалуются на нехватку мест

Всего в Вильнюсе 18 хранилищ, каждое из которых имеет 16 мест для велосипедов и 4 места для самокатов. Хранилища расположены в 4 районах города: Лаздинай, Фабийонишкес, Виршулишкес и Жирмунай. Не случайно именно в этих районах расположены стоянки для велосипедов и самокатов. Первыми с просьбой о подобных хранилищах в ходе акции „Участвуй! Вильнюс“ обратились жители вышеуказанных районов и подали заявки.

„Места для хранения велосипедов выбрали сами жители столицы в ходе общественного голосования – на первом этапе вильнюсцы предложили почти 250 возможных мест, из которых 38 были выбраны по установленным критериям. На втором этапе жителям было предложено проголосовать за наиболее подходящее для них место рядом с их домом. При выборе локаций учитывалось, что они должны быть доступны наибольшему количеству жителей, также оценивалась возможность подключения к электричеству и удобный доступ к хранилищам с пешеходной или велосипедной дорожек. Также важно, чтобы велохранилища располагались на улицах или во дворах с низкой интенсивностью движения, не закрывали видимость водителям автомобилей и не появлялись в местах, где уже запланировано благоустройство“, — отметил специалист JUDU Эдгарас Станкявичюс.