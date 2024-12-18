Хозяйка розового BMW украсила его к праздникам: сколько это стоило

Роберта сказала, что решила украсить свой BMW после того, как увидела в TikTok видео из заграницы. Она поняла, что лампочки будут хорошо смотреться на розовом фоне.

„Мы использовали 150 м лампочек! Первый час я клеила сама. Было непросто и держать гирлянду и резать скотч. Потом приехала подруга, мы четыре часа клеили вдвоем. Пользовались обычным скотчем“, – сказала женщина.

Такое удовольствие стоило 100 евро.

Украшение пришлось быстро снять. Роберта покаталась по улицам Вильнюса, ее машину сняли на видео. Самыми красивыми кадрами она поделилась со своими подписчиками.