Хозяйка розового BMW украсила его к праздникам: сколько это стоило

Роберта сказала, что решила украсить свой BMW после того, как увидела в TikTok видео из заграницы. Она поняла, что лампочки будут хорошо смотреться на розовом фоне.
„Мы использовали 150 м лампочек! Первый час я клеила сама. Было непросто и держать гирлянду и резать скотч. Потом приехала подруга, мы четыре часа клеили вдвоем. Пользовались обычным скотчем“, – сказала женщина.
Такое удовольствие стоило 100 евро.
Украшение пришлось быстро снять. Роберта покаталась по улицам Вильнюса, ее машину сняли на видео. Самыми красивыми кадрами она поделилась со своими подписчиками.
„Машина – розовая, внимание привлекала и без лампочек. Но такое украшение привлекло немало внимания, особенно около елки. Здорово, что люди реагируют положительно. Все позитивно!“ – радовалась она.
„После съемок я сняла декорации, по ПДД так делать нельзя, могут лишить техосмотра“, – сказала Роберта.
Однако, оказалось, что она боялась напрасно. Полиция за такой декор не наказывает.
„Информируем, что в списке нарушений, за которые автомобиль лишают техосмотра, нет такого пункта, как декор в виде гирлянд (...)“, – сказала представитель полиции Йоруне Люткене.