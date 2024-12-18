2024.12.18 07:07

Хозяйка розового BMW украсила его к праздникам: сколько это стоило

 

Роберта Гайлюте, у которой в инстаграме больше 17 000 подписчиков, управляет розовым BMW. А можете себе представить, как выглядит такой автомобиль в гирляндах?

Роберта сказала, что решила украсить свой BMW после того, как увидела в TikTok видео из заграницы. Она поняла, что лампочки будут хорошо смотреться на розовом фоне.

„Мы использовали 150 м лампочек! Первый час я клеила сама. Было непросто и держать гирлянду и резать скотч. Потом приехала подруга, мы четыре часа клеили вдвоем. Пользовались обычным скотчем“, – сказала женщина.

Robertos Gailiūtės automobilis

Такое удовольствие стоило 100 евро.

Robertos Gailiūtės automobilis

Украшение пришлось быстро снять. Роберта покаталась по улицам Вильнюса, ее машину сняли на видео. Самыми красивыми кадрами она поделилась со своими подписчиками.

„Машина – розовая, внимание привлекала и без лампочек. Но такое украшение привлекло немало внимания, особенно около елки. Здорово, что люди реагируют положительно. Все позитивно!“ – радовалась она.

Robertos Gailiūtės automobilis

„После съемок я сняла декорации, по ПДД так делать нельзя, могут лишить техосмотра“, – сказала Роберта.

Однако, оказалось, что она боялась напрасно. Полиция за такой декор не наказывает.

Robertos Gailiūtės automobilis

„Информируем, что в списке нарушений, за которые автомобиль лишают техосмотра, нет такого пункта, как декор в виде гирлянд (...)“, – сказала представитель полиции Йоруне Люткене.

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