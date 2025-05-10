"Хотят сказать, что литовцы – фашисты". Реакция на "Историю Литвы"

В книге ставится под сомнение факт советской оккупации, а современная Литовская республика названа государством с „пронацистской идеологией“. В МИД Литвы в ответ на выход монографии заявили, что Россия таким образом стремится оправдать свои агрессивные действия против соседей. Литовские историки, изучив этот труд, указали на многочисленные фактологические ошибки и пропагандистский характер книги.
Некоторые аналитики и журналисты допускают, что российская „История Литвы“ – подготовка почвы для будущей военной агрессии против страны, как это было в случае с Украиной. В 2021 году Владимир Путин написал статью „Об историческом единстве русских и украинцев“, где представители официальных властей – так же, как теперь литовцы – обвиняются в „потакании неонацистам“.
О том, можно ли расценивать новую российскую книгу как возможный предлог для нападения на Литву, и как страна реагирует на вызовы гибридной войны в целом, мы поговорили с заместителем министра культуры Литвы Виктором Денисенко. Он отвечает в правительстве за медийную политику и борьбу с дезинформацией. В Литве Денисенко известен как эксперт по информационным войнам, до своего назначения он преподавал в Вильнюсском университете и Литовской военной академии, работал как журналист и написал книгу „Propagandos apsupty“ („В окружении пропаганды“).
О выходе книги „История Литвы“
По словам Виктора Денисенко, тот факт, что предисловие к изданию написал глава МИД РФ Сергей Лавров, говорит о том, что враждебные нарративы в адрес Литвы – „часть российской политики“. Однако замминистра не считает, что появление подобной книги стоит рассматривать как судьбоносный знак подготовки Кремля к вторжению.
„Россия действительно зачастую старается подкрепить свои шаги определенными псевдоисторическими нарративами – в связи с этим, конечно, могут возникать опасения, но при этом вполне возможно, что эта книга может выполнять и иную функцию. Например, объяснить, почему Литва так упорно помогает Украине. И тогда с точки зрения кремлевской пропаганды всегда можно будет сказать, что они, литовцы, сами фашисты, поэтому, мол, и помогают фашистам. Поэтому я бы не проявлял какого-то особенного беспокойства по поводу этой книги, надо смотреть на все в комплексе“.
Денисенко утверждает, что провокационная риторика российской стороны в адрес Литвы и стран Балтии в целом – не новость. Периодически она обостряется, но общий посыл не меняется.
„Те нарративы, которые представлены в этой книге, не являются новыми. Тут можно напомнить, что в свое время те или иные обвинения Литве, Латвии и Эстонии в том, что у нас тут якобы „практикуется фашизм“ или „возник неонацизм“, применялись уже вот лет 30, а то и 35 после развала Советского Союза. В отношении стран Балтии они стали звучать раньше, чем в адрес Украины“.
„На передовых позициях в борьбе с пропагандой“
Говоря об устойчивости литовского общества перед лицом дезинформации из других стран, Денисенко оценивает ситуацию в стране на четверку с минусом по пятибалльной шкале.
„Устойчивость у нас средняя, но в данном случае это неплохо. Если мы говорим про определенные страны Западной или Южной Европы, то чем дальше государства от России географически, тем меньше внимания уделяется этой опасности, влиянию пропаганды и дезинформации. Кроме того, вопрос устойчивости сам по себе довольно субъективен. Когда я еще активно занимался исследовательской деятельностью, приходилось сталкиваться с тем, что зачастую люди чрезмерно оптимистично оценивают свою сопротивляемость к пропаганде и дезинформации. Но когда начинаешь задавать уточняющие вопросы, которые действительно показывают, насколько человек действительно способен распознать те или иные ложные нарративы, становится ясно, что очень часто люди слишком самоуверенны“.
По его словам, самые эффективные месседжи пропаганды лежат в области экономики и социальной политики.
„Это попытки представить Литву слабой, несостоявшейся страной на грани катастрофы – failed state. Такие нарративы, где утрируются до максимума реально существующие болезненные моменты, наиболее действенны. То же касается восприятия – к подобной риторике более восприимчивы люди, находящиеся в шаткой экономической ситуации. Если человек недоволен своим социальным положением, пропаганда дает ему простые ответы на сложные вопросы. Мол, нет твоей вины в том, что у тебя нет хорошей работы с достойной зарплатой – это якобы вина системы и государства, хотя зачастую корень проблемы в личной ответственности самого человека. В том, что он в свое время, скажем, не пошел учиться, меньше прилагал усилий, недостаточно старался и тому подобное. Пропаганда снимает с тебя эту ответственность“.
О русских в странах Балтии
Замминистра культуры Литвы, который сам является представителем русскоязычного меньшинства, скептически смотрит на заявления о том, что русскоязычные жители более восприимчивы к российской госпропаганде.
„В поле зрения тех, для кого русский является родным языком, возможно, попадает больше нарративов, которые в том числе предназначены для аудитории внутри России. Но это не означает, что все русские в Балтии поголовно подвержены и автоматически восприимчивы к пропаганде Кремля. Благодатная почва для пропагандистов и распространяющих дезинформацию каналов и частных лиц – это носители радикальных политических взглядов, как крайне левых, так и крайне правых. Например, Россия находит свою аудиторию в Литве и странах Балтии среди тех, кто готов потреблять контент, направленный против ЛГБТ-сообщества. Кремлевская пропаганда может находить отклик в среде политических радикалов“.
По оценкам Виктора Денисенко, число тех, кто благосклонно относится к госполитике России, в Литве составляет примерно 7%. К слову, опрос, проведенный по заказу литовского общественного вещателя в конце 2022 года, показал, что подавляющее большинство русских Литвы (более 80%) отрицательно относятся к сегодняшней России. Этот показатель даже выше, чем среди литовских поляков.
„В русскоязычном сообществе в Литве произошел сдвиг в восприятии. Очевидно, кто напал на Украину первым, чьи солдаты пересекли границу. Это не вопрос интерпретации – это факт“.
Собеседник напомнил, что в начале полномасштабной войны власти Литвы четко заявили, что русские и русскоязычные граждане не могут нести ответственности за то, что Россия делает в Украине и в мире. По его словам, власти стремятся поддерживать это единство.
„Мы не случайно используем термин „местные русскоязычные“. Мы говорим про граждан Литвы – это часть литовского общества. Сильное общество – сплоченное общество. Сплоченное в первую очередь на основе ценностей либеральной демократии и свободы. Наш месседж таков: Литва сильна своим гражданским обществом, и местные русскоязычные являются его частью. Общий государственный интерес Литвы состоит в том, чтобы русскоязычные осознавали себя гражданами Литвы, лояльными своему государству, своей родине“.
О бойкоте русской культуры
На фоне продолжающейся войны в Украине в странах Балтии активно дискутируют о роли русской культуры. Некоторые политики и активисты призывают объявить „ментальный бойкот“ всем российским исполнителям без исключения, а также полностью отказаться от постановок по произведениям русских классиков – хотя бы на время боевых действий. Такую позицию, например, публично поддерживал бывший министр культуры Литвы Симонас Кайрис. Его преемник на посту Шарунас Бирутис, как и Виктор Денисенко, не столь категоричен.
„Я могу понять ситуацию, при которой звучат подобные призывы, поскольку это очень эмоциональная вещь. Однако в Литве цензура запрещена. Поэтому у министерства культуры просто нет права запрещать те или иные вещи“.
С другой стороны, призывать общество, в том числе людей с более радикальными взглядами, не ставить знак равенства между Путиным и русской культурой, зачастую бывает сложно, признает Денисенко.
„Когда пытаешься идти на диалог, а на следующий день в социальных сетях появляется видео после очередного удара по городам Украины с погибшими детьми, с окровавленными женщинами, которых пытаются спасти, которым делают искусственное дыхание, становится как-то очень трудно говорить про российскую культуру“.
Тем не менее правительственный чиновник не поддерживает идеи запретить концерты всем российским исполнителям без исключения.
„В Литве из-за ценностной позиции мы, конечно, не хотели бы видеть представителей русской культуры, которые оправдывают войну и поддерживают агрессию против Украины. Что же касается других исполнителей – особенно тех, кто очень четко высказал свою антивоенную позицию, – лично я, пожалуй, не вижу для них препятствий выступать в Литве и нести этот месседж, в том числе и для местной русскоязычной публики, – говорит Виктор Денисенко. – Нельзя утверждать, что любой человек, который говорит по-русски – мы с вами сейчас тоже говорим по-русски, – якобы автоматически поддерживает войну, несправедливость и агрессию России против Украины или любой другой соседней страны“.
В связи с этим, по его мнению, важно предоставить площадку и не закрываться от тех современных российских артистов, которые выступают против политики Путина.
„Это один из способов показать, что, кроме точки зрения Кремля, которую он диктует всей стране, все-таки существует и альтернативная позиция. Поэтому я бы сказал, что с подобными посланиями представители российской культуры могут сыграть позитивную роль как в Литве, так и в странах Балтии в целом“, – подытожил Виктор Денисенко.