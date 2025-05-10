"Хотят сказать, что литовцы – фашисты". Реакция на "Историю Литвы"

„Те нарративы, которые представлены в этой книге, не являются новыми. Тут можно напомнить, что в свое время те или иные обвинения Литве, Латвии и Эстонии в том, что у нас тут якобы „практикуется фашизм“ или „возник неонацизм“, применялись уже вот лет 30, а то и 35 после развала Советского Союза. В отношении стран Балтии они стали звучать раньше, чем в адрес Украины“.

„На передовых позициях в борьбе с пропагандой“

„Устойчивость у нас средняя, но в данном случае это неплохо. Если мы говорим про определенные страны Западной или Южной Европы, то чем дальше государства от России географически, тем меньше внимания уделяется этой опасности, влиянию пропаганды и дезинформации. Кроме того, вопрос устойчивости сам по себе довольно субъективен. Когда я еще активно занимался исследовательской деятельностью, приходилось сталкиваться с тем, что зачастую люди чрезмерно оптимистично оценивают свою сопротивляемость к пропаганде и дезинформации. Но когда начинаешь задавать уточняющие вопросы, которые действительно показывают, насколько человек действительно способен распознать те или иные ложные нарративы, становится ясно, что очень часто люди слишком самоуверенны“.