Хотел устроиться на работу, но помешал долг „Содре“: вопросы работодателя удивили мужчину

Представитель компании, в которой хотел трудоустроиться мужчина, спросил, платит ли он ОНЗ по индивидуальной деятельности, нет ли у него долга. Спрашивал, стоит ли человек на учете в Службе занятости.
Марюс спросил, зачем работодателю такая информация? Тогда ему объяснили, что компания платит ОНЗ за работников, но при трудоустройстве должны быть непрерывные взносы ОНЗ. А этот налог люди либо сами платят, либо за них платит Служба занятости.
Представитель портала CV-Online LT Рита Каравайтене рассказала Delfi о подобных ситуациях.
„Может ли долг ОНЗ помешать трудоустройству, зависит от должности, требований к кандидату, типа работы и ответственности.
Долг по ОНЗ для кандидата - как красный флаг, сигнал о недостаточном уровне ответственности человека, его финансовой грамотности, дисциплинированности и т.д. Особенно, если долг большой - это серьезный сигнал о надежности кандидата“, – сказала эксперт.
Однако причины появления долга могут быть разными, поэтому надо выяснить причину его появления, если другие характеристики работника подходят.
Если трудоустраивается человек, у которого есть долг по ОНЗ, то работодателю ничего не грозит, сказала представитель Фонда социального страхования („Содры“) Малгожата Козич.
„Работодателю не придется погашать долг за свой счет. Физическое лицо остается должником „Содры“, „Содра“ может взыскать с него долг“, – сказала Козич.
Если не удается взыскать долг со счета, то могут применить другие меры: арестовать имущество, заложить его, обратиться к коллектору.
„Содра“ также может обратиться к к работодателю и попросить удерживать долг из зарплаты.
„Содра“ в конце февраля выслала напоминания 70 000 человек, которые должны за ОНЗ больше 3 евро.
Согласно подсчетам, у более чем 200 000 самозанятых есть долг по ОНЗ. Общий долг составляет 261,5 млн. евро.
Напомним, что ОНЗ в Литве должны платить все работающие и живущие в стране люди.