Хотел устроиться на работу, но помешал долг „Содре“: вопросы работодателя удивили мужчину

Представитель компании, в которой хотел трудоустроиться мужчина, спросил, платит ли он ОНЗ по индивидуальной деятельности, нет ли у него долга. Спрашивал, стоит ли человек на учете в Службе занятости.

Марюс спросил, зачем работодателю такая информация? Тогда ему объяснили, что компания платит ОНЗ за работников, но при трудоустройстве должны быть непрерывные взносы ОНЗ. А этот налог люди либо сами платят, либо за них платит Служба занятости.

Представитель портала CV-Online LT Рита Каравайтене рассказала Delfi о подобных ситуациях.

„Может ли долг ОНЗ помешать трудоустройству, зависит от должности, требований к кандидату, типа работы и ответственности.