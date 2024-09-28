Хороших новостей у синоптиков нет: после ветреных выходных наступит похолодание

У моря местами пройдут сильные дожди, возможны грозы. Днем будет ветрено. Спокойнее погода будет на востоке страны, но порывы ветра и там будут сильными - до 18 м/с. Особенно сильным ветер будет у моря, там он усилится до 23 м/с. Станет прохладнее. Днем будет всего 15–20 градусов тепла.

В ночь на воскресенье будет немного спокойнее. На западе лишь местами пройдут дожди. По-прежнему будет ветрено. Ночью будет 4–9 градусов тепла. У моря 10–13 градусов тепла.

В последний день уходящей недели осадки ожидаются только на западе страны. Днем будет 13–17 градусов тепла.