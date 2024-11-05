Хорошие новости: возвращается приятная осенняя погода

Небольшие дожди пройдут лишь в некоторых районах страны. Будет немного теплее. Днем воздух прогреется до 7-10, у моря до 11, в Аукштайтии и Дзукии будет около 6 градусов тепла.

В среду погоду также обусловит высокое атмосферное давление. Поэтому особых перемен не ожидается. Практически без осадков. Ночью будет 3-7, у моря около 8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 8-13 градусов.