2024.11.05 07:00

Хорошие новости: возвращается приятная осенняя погода

 
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Rudens spalvos
Rudens spalvos
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Во вторник погоду в Литве обусловит антициклон. Будет облачно, однако осадков ожидается немного.

Небольшие дожди пройдут лишь в некоторых районах страны. Будет немного теплее. Днем воздух прогреется до 7-10, у моря до 11, в Аукштайтии и Дзукии будет около 6 градусов тепла.

В среду погоду также обусловит высокое атмосферное давление. Поэтому особых перемен не ожидается. Практически без осадков. Ночью будет 3-7, у моря около 8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 8-13 градусов.

Такой же погода будет и в четверг. Без особых осадков. Ночью 3-8, днем 8-13 градусов тепла.

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