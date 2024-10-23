Хорошие новости: установится теплая и сухая погода

В среду облачность уменьшится, вероятность осадков невелика. Будет дуть сильный северный, северо-западный ветер, у моря порывы ветра составят 15-17 м/с. днем будет 11-14, а местами до 15 градусов тепла.

В четверг погоду обусловит зона высокого атмосферного давления. Особых осадков не ожидается. Будет ветрено. Ночью будет 4-9, у моря 10-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 10-15 градусов тепла.

В пятницу также без особых осадков. Будет по-осеннему тепло. Ночью 5-10, днем 10-15 градусов тепла.