2024.10.23 07:12

Хорошие новости: установится теплая и сухая погода

 
ru.DELFI.lt
Ruduo
Ruduo
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

В среду днем атмосферное давление поднимется, поскольку с запада в сторону Литвы идет антициклон.

В среду облачность уменьшится, вероятность осадков невелика. Будет дуть сильный северный, северо-западный ветер, у моря порывы ветра составят 15-17 м/с. днем будет 11-14, а местами до 15 градусов тепла.

В четверг погоду обусловит зона высокого атмосферного давления. Особых осадков не ожидается. Будет ветрено. Ночью будет 4-9, у моря 10-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 10-15 градусов тепла.

В пятницу также без особых осадков. Будет по-осеннему тепло. Ночью 5-10, днем 10-15 градусов тепла.

В выходные погода будет хорошей, осадков практически не ожидается.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии