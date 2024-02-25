Хорошие новости: теплая погода не покидает Литву

Ожидается, что облачность в стране будет весьма неравномерной.
В западной части с утра будет мало низких облаков, большую часть дня мы сможем наслаждаться солнечным светом. Чем дальше на восток, тем больше будет облаков, в самых восточных районах небо останется пасмурным, здесь местами пройдут дожди.
В основном выпадет кратковременный небольшой дождь, а также возможен более сильный, за исключением самой восточной окраины страны. Будет относительно слабый юго-восточный ветер.
По-прежнему будет тепло, температура днем поднимется до 5-10 градусов тепла. Самый теплый день ожидается в юго-западных районах, а на северо-востоке будет прохладнее.
В понедельник ночью облака по-прежнему будут неоднородными. Наиболее плотные облака должны держаться в восточных и западных районах. Местами пройдет дождь, который, как и более плотные облака, будет утром на востоке и на западной окраине. Ветер не изменит направления, останется слабым. Температура воздуха понизится до 1-6 градусов тепла. В некоторых районах видимость ухудшится из-за затяжного тумана.
В понедельник ситуация немного изменится. В восточных районах ожидается более мрачное небо, а на западной стороне ожидается больше солнечных часов. Местами снова должен пойти дождь. Ветер южного направления будет преимущественно умеренным. Самая высокая температура продолжит напоминать весеннюю – она достигнет 6-11 градусов тепла.