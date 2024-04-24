2024.04.24 07:23

Хорошие новости: с каждым днем будет становиться все теплее

 
ru.DELFI.lt
Vilnius
Vilnius
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas
В ближайшие сутки южный циклон снова проявит себя во всей красе – в среду с утра дожди начнутся на юго-востоке и понемногу охватят всю территорию.

На большей части территории Литвы пройдут дожди – больше всего осадков прогнозируют на юге, на севере и на взморье осадки будут небольшими. Ветер будет достаточно сильным, 8-13 м/с.

После обеда воздух прогреется до 6-11 градусов тепла.

В ночь на четверг также без осадков. Восточный ветер успокоится до 6-11 м/с. Ночью будет 2-7 градусов тепла. В четверг днем местами ожидаются дожди. Ветер усилится до 9-14 м/с. Днем будет 8-13 градусов тепла.

По мере приближения выходных во многих районах ожидаются небольшие осадки. В пятницу будет дуть южный, юго-западный ветер скоростью 8-13 м/с. Ночью будет 0-5 градусов тепла, в воздухе местами, на поверхности почвы во многих районах ожидаются заморозки до 1-6 градусов мороза.

Днем в большинстве районов будет 9-14 градусов тепла.

В выходные осадки будут небольшими и кратковременными. Ветер ослабеет, станет теплее.

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