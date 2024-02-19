Хорошие новости: к концу недели в Литве снова потеплеет

Во вторник погоду обусловит зона низкого атмосферного давления. Ночью будет пасмурно, в большинстве районов ожидаются осадки, в основном снег, мокрый снег. Самые интенсивные осадки ожидаются на юго-западе страны, на северо-востоке осадки будут небольшими. Утром местами туман, гололед. Будет от 3 градусов мороза на северо-востоке до 2 градусов тепла на юго-западе.

Во вторник днем по-прежнему будет пасмурно, во многих районах время от времени будут идти небольшие осадки, мокрый снег и дождь. Местами возможен туман, гололед. Температура будет от 1 градуса мороза на востоке до 4 градусов тепла на юго-западе.

В среду ночью одна зона низкого атмосферного давления уйдет, а на смену ей придет другая. Будет пасмурно, ночью небольшие осадки, в основном мокрый снег и дождь, днем осадки будут более интенсивными, будет идти дождь, только на северо-востоке мокрый снег. Ночью и утром гололед, туман. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет 1-6 градусов тепла.