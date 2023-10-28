Хорошие новости для социал-демократов Литвы – они лидируют в опросах общественного мнения

Если бы выборы в Сейм состоялись в ближайшее время, за "Союз народа и

справедливости" проголосовали бы 2,7 процента респондентов. В свою очередь, за "Партию регионов Литвы" и за "Партию свободы" проголосовали бы по 2,4% избирателей. Поддержку 2,1% опрошенных получила бы также партия "Свобода и справедливость", а предвыборную кампанию литовских поляков – Союза христианских семей поддержали бы 1,6 процента избирателей.