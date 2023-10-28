Хорошие новости для социал-демократов Литвы – они лидируют в опросах общественного мнения

Согласно данным последних опросов, за LSDP проголосовали бы 18 процентов опрошенных. Подобное количество сторонников социал-демократов было и в сентябре (18,8%).
Второй результат в рейтинговой таблице продолжает демонстрировать Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (TS-LKD). В октябре поддержать консерваторов на выборах собирались 9,3% избирателей. Немного больше сторонников TS-LKD было в сентябре (11,3%).
На третьем месте находится принадлежащий оппозиции Демократический союз "Во имя Литвы". За партию Саулюса Сквернялиса в октябре намеревались проголосовать 7,5% опрошенных. В сентябре число сторонников этой партии составило 5,5 процента.
Следующим в рейтинговой таблице идет Литовский союз крестьян и зеленых (LVŽS). За
партию под председательством Рамунаса Карбаускиса проголосовали бы 7,3 процента
респондентов. В сентябре "крестьян" поддержало такое же количество избирателей.
За последние несколько месяцев существенно не изменился и рейтинг "Движения либералов", входящего в правящую коалицию. В октябре поддержка политической партии,
возглавляемой Викторией Чмилите-Нильсен, составила 4,7 процента. В сентябре у
либералов было 4,4 процента поддержки.
Если бы выборы в Сейм состоялись в ближайшее время, за "Союз народа и
справедливости" проголосовали бы 2,7 процента респондентов. В свою очередь, за "Партию регионов Литвы" и за "Партию свободы" проголосовали бы по 2,4% избирателей. Поддержку 2,1% опрошенных получила бы также партия "Свобода и справедливость", а предвыборную кампанию литовских поляков – Союза христианских семей поддержали бы 1,6 процента избирателей.
10,8 процента жителей, принявших участие в опросе, заявили, что не пошли бы на выборы. Еще 27,4 процента признались, что не будут знать, за кого отдать свой голос.
Центр исследования общественного мнения и рынка Vilmorus провел репрезентативный опрос населения по заказу Lietuvos rytas в период с 12 по 21 октября, в прямом эфире и по телефону были опрошены 1003 совершеннолетних жителя Литвы.