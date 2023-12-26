Хорошие новости для работников с зарплатой ниже средней: доходы "на руки" увеличатся

Согласно подсчетам, меньше налогов будут платить 800 000 жителей Литвы – такое количество людей в Литве зарабатывает меньше средней зарплаты (1251 евро "на руки").

Министр финансов Гинтаре Скайсте сказала, что у людей с небольшими зарплатами, доходы увеличатся.

"Рабочее место дорожает, государству платим больше налогов, и не учитывают, о каком бизнесе идет речь - о малом или большом. Условия одинаковые для всех" – сказал Качюшис.

Повышение минимальной зарплаты с Нового года доставит предпринимателям немало хлопот (минимум увеличится на 10% (до 924 евро) и еще на 20% увеличится необлагаемый налогами размер (747 евро).

"Они знают расценки и даже манипулируют этим, или плати, сколько они хотят, или ищи альтернативу", – сказал глава магазина Adevelo Юстинас Качюшис.

В магазине с товарами для интерьера перед праздниками работает сам его владелец, несмотря на то, что у него есть пять работников. Предпраздничный период приносит больше всего доходов, поэтому надо думать, как сохранить рабочие руки.

"Много таких людей в сфере розничной торговли, в секторе производства продуктов питания, общепита, туризма. Если поехать в регионы – там много людей, даже в государственном секторе получают небольшие зарплаты", – сказала экономист Литовской конфедерации промышленников Эгле Стонкуте.

Больше всего денег останется у людей с минимальной зарплатой. Их доходы вырастут на 75 евро в месяц.

Доходы получающих 1000 евро "на руки" вырастут на 30 евро. Если речь идет о людях со средней зарплатой, то их доходы увеличатся только на несколько центов.

Правда, по словам министра Скайсте, люди со средней зарплатой в следующем году будут получать больше, но за счет других мер - будут повышены зарплаты учителей, служащих, социальных работников.

Оппозиция критиковала решение за то, что ННР так и не сравнялся с минимальной зарплатой.