Хорошие новости для работников с зарплатой ниже средней: доходы "на руки" увеличатся

В магазине с товарами для интерьера перед праздниками работает сам его владелец, несмотря на то, что у него есть пять работников. Предпраздничный период приносит больше всего доходов, поэтому надо думать, как сохранить рабочие руки.
"Они знают расценки и даже манипулируют этим, или плати, сколько они хотят, или ищи альтернативу", – сказал глава магазина Adevelo Юстинас Качюшис.
Повышение минимальной зарплаты с Нового года доставит предпринимателям немало хлопот (минимум увеличится на 10% (до 924 евро) и еще на 20% увеличится необлагаемый налогами размер (747 евро).
"Рабочее место дорожает, государству платим больше налогов, и не учитывают, о каком бизнесе идет речь - о малом или большом. Условия одинаковые для всех" – сказал Качюшис.
ННР разрешает жителям платить меньше подоходного налога, обычно он составляет 20%.
Министр финансов Гинтаре Скайсте сказала, что у людей с небольшими зарплатами, доходы увеличатся.
Согласно подсчетам, меньше налогов будут платить 800 000 жителей Литвы – такое количество людей в Литве зарабатывает меньше средней зарплаты (1251 евро "на руки").
"Много таких людей в сфере розничной торговли, в секторе производства продуктов питания, общепита, туризма. Если поехать в регионы – там много людей, даже в государственном секторе получают небольшие зарплаты", – сказала экономист Литовской конфедерации промышленников Эгле Стонкуте.
Больше всего денег останется у людей с минимальной зарплатой. Их доходы вырастут на 75 евро в месяц.
Доходы получающих 1000 евро "на руки" вырастут на 30 евро. Если речь идет о людях со средней зарплатой, то их доходы увеличатся только на несколько центов.
Правда, по словам министра Скайсте, люди со средней зарплатой в следующем году будут получать больше, но за счет других мер - будут повышены зарплаты учителей, служащих, социальных работников.
Оппозиция критиковала решение за то, что ННР так и не сравнялся с минимальной зарплатой.
"Надо ясно определить, когда это произойдет. Мы думали, что это можно сделать в этом году. Может, это вызвало бы какое-то финансовое напряжение, но приняли бы в этом году. Но нынешнее правительство так не считает", – сказал соцдем Гинтаутас Палуцкас.
Сейчас налогами еще облагается 18% минимальной зарплаты. Если бы ННР сравнялся с минимумом, то люди с минимальной зарплатой совсем не платили бы подоходный налог.
"Доходы увеличились бы. Это большие деньги для людей с маленькими зарплатами", – сказал депутат "трудовик" Викторас Федоровас.
Министр стоит на своем.
"Это огромные деньги, они нужны государственному бюджету", – сказала Скайсте.
Повышение зарплат и снижение налогов – на такой компромисс пошли власти, чтобы все бремя не легло на плечи предпринимателей, однако Качюшис сказал, что все равно повышение зарплат придется включить в цены на товары.
"Рабочее место подорожает, нам придется повышать и цены. Где-то на 10% увеличим, но еще будем считать", – сказал он.
"Пока на экспортных рынках ситуация сложная, если цены на экспортируемые нами товары будут конкурентоспособными, а спроса не будет – перебросить в цену повышение зарплат будет сложно", – сказала Стонкуте.
Депутат Витаутас Миталас сказал, что в Литве слишком большая разница в налогообложении трудовых доходов. Люди с небольшими зарплатами платят все меньше налогов, а люди с доходами больше – платят по 32% тарифу.
"32% – все же, от этого надо отказаться. Тем, кто платит весь подоходный налог, на кого не распространяется ННР – должны платить подоходный налог по такому же тарифу", – считает он.
Из-за повышения ННР бюджет лишится 250 млн. евро, но надеются, что часть этих средств вернется в бюджет через другие налоги.