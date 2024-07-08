Хорошие новости для кофеманов: употребление кофе может снизить риски сидячего образа жизни

Не новость, что сидение за столом в течение всего дня может быть вредным для вашего здоровья. Пассивный образ жизни увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но может ли употребление кофе стать решением, которое компенсирует вышеуказанные риски?
Как оказалось, снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний непосредственно связано с употреблением этого крепкого напитка.
Ученые из Медицинского колледжа Университета Сучжоу в Китае провели исследование с участием более 10 тысяч человек, за которыми наблюдали в течение 10 лет. Результаты были опубликованы в научном журнале BMC Public Health .
„Исследование показывает, что компенсаторный кардиопротекторный эффект длительного сидячего образа жизни (более шести часов) реже приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, когда люди употребляют кофе, нежели, когда отказываются от него“, — рассказала Euronews Health доктор Фаиза Босси, врач из Франции, которая не принимала участия в исследовании.
Босси подчеркнула, что малоподвижный образ жизни — сидение более шести часов без 30-минутных перерывов — не всегда означает отсутствие физической активности. Другими словами, спорт не компенсирует последствия малоподвижного образа жизни, хотя он все равно полезен для вашего здоровья.
Польза кофе для здоровья
Это не первое исследование, подчеркивающее многообещающее влияние кофе на здоровье сердечно-сосудистой системы.
Предыдущее, проведенное в 2022 году с использованием данных UK BioBank, показало, что употребление двух-трех чашек кофе в день привело к снижению риска сердечных заболеваний, сердечной недостаточности и нарушений сердечного ритма на 10-15%.
Даже употребление кофе без кофеина показало очевидное снижение частоты сердечно-сосудистых заболеваний, за исключением сердечной недостаточности и эпизодов аритмии.
Ученые объясняют это тем, что в кофе содержится большое количество полифенолов. Полифенолы — это натуральные соединения с мощными антиоксидантными свойствами, которые помогают снизить окислительный стресс — ключевой фактор сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме того, полифенолы обладают противовоспалительным действием, что может способствовать стабилизации иммунитета. Авторы исследования BMC признали эти свойства, но отметили, что необходимо проводить дальнейшие исследования.
„Механизм, посредством которого кофе снижает смертность от всех причин, неясен. В кофе можно обнаружить более 1000 соединений“, — заявили они.
Босси отметил, что качество кофе, которое не было подробно описано в исследовании, влияет на полифенолы. Она добавила, что напиток также снижает уровень триглицеридов, связанных с холестерином.