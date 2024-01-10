Хорошая новость для любителей более мягкой погоды: холода отступили

Очень интересно и распределение температуры по территории страны - между западной и восточной частями разница может составлять 5-10 градусов, а иногда и больше.

Однако жителей, которые предпочитают более мягкую погоду, среда порадует. Днем будет пасмурно, местами выпадет небольшой снег, мокрый снег. При отрицательной температуре, особенно ночью и утром, прогнозируют гололед. В большинстве районов будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, теплее будет у моря.

В ночь на четверг местами ожидаются смешанные осадки, они будут необильными. Там, где ожидается ниже нуля, прогнозируют гололед. Будет дуть сильный ветер, порывы до 9-14 м/с, местами до 15-17 м/с. Днем ветер будет сменяться с западного на северный. Ночью от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, а в четверг днем будет от 0 до 5 градусов тепла.