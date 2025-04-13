Холода ушли: в воскресенье воздух прогреется до 17 градусов тепла

В ночь на понедельник будет сухо, температура составит 4–9 градусов тепла. В понедельник днем местами пройдут дожди, но они будут небольшими и необильными. Во второй половине дня местами прогнозируют туман. Днем усилится ветер до 7–12 м/с, воздух прогреется до 17–22 градусов тепла, прохладнее будет только у моря.