2025.04.13 07:39

Холода ушли: в воскресенье воздух прогреется до 17 градусов тепла

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Vilniečiai mėgaujasi pavasariu
Vilniečiai mėgaujasi pavasariu
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В ближайшие сутки Литва будет находиться в зоне действия двух систем – низкого и высокого давления – особых осадков не ожидается. Холодные ночи уйдут, потеплеет. В воскресенье днем воздух прогреется до 12–17 градусов тепла, будет дуть южный, юго-восточный ветер, без порывов.

В ночь на понедельник будет сухо, температура составит 4–9 градусов тепла. В понедельник днем местами пройдут дожди, но они будут небольшими и необильными. Во второй половине дня местами прогнозируют туман. Днем усилится ветер до 7–12 м/с, воздух прогреется до 17–22 градусов тепла, прохладнее будет только у моря.

Во вторник в темное время суток прогнозируют туман, ветер не изменится, порывов не ожидается. Ночью будет 4–9 градусов тепла, а днем будет 17–22 градуса тепла.

В середине неделе особых перемен пока не прогнозируют – будет еще теплее, без осадков.

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