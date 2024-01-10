Холод и сырость могли ухудшить состояние горевшего многоквартирного дома в Вильнюсе

Открытые конструкции поврежденного взрывом дома закрыли лишь через неделю. В самые сильные морозы некоторые квартиры с выбитыми стеклами в окнах стояли открытыми, лишь 9 января эти проемы закрыли, чтобы внутрь не попадали сырость и холод.
Преподаватель Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса (VILNIUS TECH) Арнольдас Шнейдерис сказал, что вода, холод и лед влияют на конструкции любой постройки. Железобетон - не исключение, но, по словам ученого, в бывает еще хуже, если здание кирпичное и без отделки.
"Кирпичи бывают разные – керамические, пустотелые, силикатные, силикатные блоки и т.д., каждый материал реагирует по-своему", – сказал Шнейдерис.
Повреждить железобетонные конструкции, по словам ученого, сложнее, поскольку они меньше впитывают влагу. Но если влага попадает в соединения, то вода начинает их разрушать.
"В таком случае в любой элемент, где есть соединение, пустота, стекает вода, если конструкция открытая, если стоит мороз, то образуется лед, который расширяет пустоту и может привести к ряду повреждений, например, сместить конструкции, привести к образованию трещин. Но масштаб повреждения зависит от количества воды, размеров повреждения и степени впитывания влаги", – заметил собеседник.
Он сказал, что в конкретном случае в доме есть крыша, окна сейчас уже закрыты, поэтому от попадания влаги извне дом защищен. Но в доме осталась влага после тушения пожара и после того, как лопнули трубы.
"Видите ли, в данном случае много поверхностной утечки, вода текла, она меньше проникала в конструкции, эта вода, влага, замерзает на поверхности. Это не то же самое, что долгосрочное пребывание конструкций в воде. Влага на поверхности быстро замерзает, появляется дополнительная нагрузка, такое для конструкций тоже нехорошо, но здание пустое", – пояснил Шнейдерис.
Delfi напоминает, что работники муниципальной компании Grinda 9 января стали заделывать пустующие отверстия в сгоревшем доме. Эти меры были приняты для защиты конструкций.