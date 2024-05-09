Хитрости работодателей в Литве: что надо знать при подписании или расторжении трудового договора

Что делать, если работодатель заставляет работника уйти "по собственному желанию"? Юрист отметила, что такое увольнение должно быть обусловлено желанием работника, без влияния извне. "Значит, работодатель не имеет права требовать этого от работника. (...) Если на работника все же оказывают давление, он может обратиться в ГИТ с жалобой на психологическое насилие. Кроме того, работник, написавший заявление об уходе по собственному желанию, в течение 3 рабочих дней может отозвать его, за исключением случаев, когда трудовые отношения уже расторгнуты. Позже вернуться можно только по желанию работодателя", - сказала специалист.