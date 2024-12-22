Хаос предпраздничных дней: полиция предупреждает - не делайте этого

Предпраздничная суета достигла пика. Вильнюсцы готовятся к праздникам, доделывают другие дела – оплачивают счета, подписывают договоры, возвращают долги и т.д.
„Работа есть всегда, а в конце года ее особенно много“, – сказала одна собеседница.
Люди говорят, что вряд ли на следующей неделе в понедельник и пятницу кто-то вообще будет работать.
„Наверное, работники контор возьмут выходные“, – предположила одна женщина.
„Следующая неделя - подготовка к Новому году“, – убеждена другая.
„Мы призываем работников брать выходные, если есть в них необходимость. Мы сказали, что не надо имитировать работу из дома“, – сказал глава администрации Вильнюсского муниципалитета Адомас Бужинскас.
Если люди возьмут два выходных - в понедельник и пятницу - то у них будет 9 выходных. Однако Бужинскас заверил, что, несмотря на выходные и праздники, жизнь в городе не замрет.
„Не будет так, что вы оставите машину на парковке, не заплатите и не получите штраф. Город будет жить, мусор будут вывозить“, – заверил он.
В пятницу заторы в столице образовались уже в 14 ч., многие люди уезжали из Вильнюса.
Много работы и у таксистов.
Люди покупают не только подарки, но и продукты, ведь на Рождество практически все магазины будут закрыты, в Сочельник закроются раньше.
Полиция подготовилась к праздничной неделе – на улицах дежурит больше стражей порядка.
„Мы никогда не называем число работающих стражей порядка, их будет столько, сколько нужно. Больше, чем в обычные дни“, – сказал пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.
Полиции будет больше в местах массового скопления людей, во время концертов.
„Больше полицейских будет дежурить на дорогах, особое внимание уделят нетрезвым водителям. призываю водителей не садиться за руль нетрезвыми, потому что рейдов будет много“, – предупредил Матонис.