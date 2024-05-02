Хакеры взломали сайт КГБ Беларуси, часть писем была из Литвы: "Надеюсь, вы разберетесь"

"Только для "Коммерсанта" мною были написаны более одной тысячи новостных и аналитических материалов и репортажей, не считая большого количества текстов, которые писались для других российских, а также прибалтийских, польских, скандинавских и других "бумажных" и электронных СМИ . (...) Я убедительно прошу Вас рассмотреть возможность выдать мне какую-то справку о том, что никаких связей с представителями Вашего ведомства у меня не было и нет", - писал в электронном письме Водо.

Один работник написал в КГБ жалобу на директора своей компании из Лентвариса: "Я гражданин Литвы, проживающий в г. Вильнюс. Работаю в фирме, принадлежащей гражданину Литвы, проживающему в г. Лентварис. Также у него есть фирма в Белоруссии (...) названия ее я не знаю. Все литовские предприятия активно сотрудничают с литовским мин обороны и являются поставщиком украинского минобороны по дизельному топливу, запчастей к технике (...). Только за прошедший месяц у нас шесть раз в офис приезжали представители ВСУ. (...) Надеюсь вы разберетесь в ситуации. Эти люди не должны зарабатывать на крови".