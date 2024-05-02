Хакеры взломали сайт КГБ Беларуси, часть писем была из Литвы: "Надеюсь, вы разберетесь"

Белорусская инициатива "Киберпартизаны" взломала сайт КГБ Беларуси и выложила в сеть сообщения, которые ведомство получило с 2014 по 2023 годы. Всего за это время в КГБ обратились 40 тысяч раз. "Самый большой провал спецслужбы", как назвали свою операцию "Киберпартизаны", принялись активно обсуждать в белорусском медиапространстве. Основная мысль обсуждений: не только власти ответственны за репрессии, раз сами белорусы написали "40 тысяч доносов в КГБ".
Среди обнаруженных доносов были также доносы и от граждан других стран, включая Литву.
Например, один гражданин Литвы, назвавший себя моряком, сообщил КГБ Беларуси, что "[в Литве] строят железную дорогу к базе НАТО".
Другой человек пожаловался на дальнобойщика из Беларуси, работающего в литовской компании, сообщив, что он "негативно отзывался о поддерживающих президента".
Гражданин России Владимир Водо, которого признали угрозой нацбезопасности Литвы и хотят выслать, обращался в КГБ Беларуси за справкой.
"Только для "Коммерсанта" мною были написаны более одной тысячи новостных и аналитических материалов и репортажей, не считая большого количества текстов, которые писались для других российских, а также прибалтийских, польских, скандинавских и других "бумажных" и электронных СМИ. (...) Я убедительно прошу Вас рассмотреть возможность выдать мне какую-то справку о том, что никаких связей с представителями Вашего ведомства у меня не было и нет", - писал в электронном письме Водо.
Один работник написал в КГБ жалобу на директора своей компании из Лентвариса: "Я гражданин Литвы, проживающий в г. Вильнюс. Работаю в фирме, принадлежащей гражданину Литвы, проживающему в г. Лентварис. Также у него есть фирма в Белоруссии (...) названия ее я не знаю. Все литовские предприятия активно сотрудничают с литовским мин обороны и являются поставщиком украинского минобороны по дизельному топливу, запчастей к технике (...). Только за прошедший месяц у нас шесть раз в офис приезжали представители ВСУ. (...) Надеюсь вы разберетесь в ситуации. Эти люди не должны зарабатывать на крови".
От предложений вербовки до жалоб на пришельцев
Во взломанной базе обращений КГБ люди часто просят проверить своих знакомых, соседей, коллег и даже продавцов на маркетплейсе Kufar.by на предмет "участия в антигосударственной деятельности", а также присылают ссылки на чаты или странички в соцсетях. К примеру, педагог Юлия из Минска жалуется на директора учебного заведения, где она работает. Он, по словам Юлии, "проводит идеологическую работу, высказывается против действующей власти, призывает выходить на митинги и одеваться в красно-белую одежду".
Другая Юлия из Минска просила КГБ "дать правовую оценку" высказываниям Сергея Чалого и Ольги Лойки в одной из статей на портале tut.by. А минчанин Олег в 2018 году жаловался на активистов Дмитрия Дашкевича, Эдуарда Пальчиса (оба сейчас политзаключенные - Ред.), которые устроили акцию протеста из-за названия принадлежащего ему барбершопа "Чекист".
Авторы некоторых писем даже предлагали КГБсотрудничество в качестве "агента международной разведки". " Никто не вербует - беру инициативу в свои руки", - писал Максим из Тагила в 2016 году. В свою очередь, Алексей из Могилева в обращении, больше похожем на резюме, рассказывает о навыках работы с информацией в надежде устроиться на работу "в отделы, занимающиеся пропагандой в интернете".
Впрочем, говорить о том, что за 9 лет белорусы написали 40 тысяч доносов в КГБ, было бы неверно. Значительное количество (если не большинство) обращений - это заявления с просьбой о поиске информации о репрессированных родственниках и их реабилитации, сообщения об уголовных преступлениях, а также выражения негативного отношения к работе самого КГБ, особенно в 2020 году.
Есть среди обращений и откровенный спам - люди жалуются на аниме, пишут о пришельцах и требуют от КГБ немедленно привезти им 150 млн долларов США. "У меня нет никаких голосов! Эти гниды-пришельцы издеваются надо мной! То ленточный червь, то радиация, то голоса, то радиоволны для суицида, то мышь мне в желудок подсовывают", - писал Григорий из Минска в КГБ в 2019 году.
Немало обращений поступали от граждан других стран. Например, корреспондент РИА "Новости" Алексей жаловался, что в 2016 году КГБ не пустил его на пресс-конференцию. А Олег из Риги в апреле 2023 года писал, что не может направить электронное обращение Лукашенко без белорусского номера телефона, и советовал силовикам "начинать работать" и перестать "гоняться за всякими обозленными "пустыми" эмигрантами".
"Киберпартизаны": "Доносить могли и через другие средства связи"
Некоторые из обращений "Киберпартизаны" публикуют в своем Telegram-канале. В основном это классические доносы. Как рассказала DW пресс-секретарь инициативы Юлиана Шеметовец, письма в КГБ для публикации "Киберпартизаны" выбирают по ключевым словам. "Наши коллеги анализируют информацию. Естественно, нас интересует все, что связано с возможным предложением о сотрудничестве, о предоставлении информации, в том числе, об Украине - такие сообщения тоже встречались".
Полученную информацию Шеметовец называет очень ценной, ведь заявители могли быть реально завербованы и сейчас продолжать сотрудничество с КГБ. "Но надо также учитывать, что это не единственный способ связи с КГБ - есть еще личные способы донесения информации или звонки. То есть реальных доносов может быть и больше", - подчеркивает она. Кроме того, доносить можно и в МВД - в 2021 году "Киберпартизаны" уже выкладывали карту доносов, поступавших в МВД на пике протестов в 2020 году.
Юлиана Шеметовец также отмечает, что к анализу обращений активно подключились журналисты, публикующие самые разные обращения - от шуток над КГБ до выражения недовольства действиями официальных лиц. "Там есть люди, которые просто на постоянной основе пишут какие-то заявления - скорее всего, у них есть ментальные проблемы. На самом деле, реальных доносов не очень много, их далеко не 40 тысяч. Мы понимаем, что сделали довольно яркий заголовок, но доносов довольно мало, особенно среди белорусов, что очень радует", - говорит пресс-секретарь "Киберпартизан".