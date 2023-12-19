Хакеры украли данные Каунасского технологического университета и продают их на "черном рынке"

На данный момент за один пакет таких данных на "черном рынке" в интернете (darknet) просят 8 биткоинов, это около 315 000 евро, пишет портал lrytas.lt.

По данным источника Lrytas.lt, данные продает группировка Rhysida. Хакеры в течение нескольких недель скачивали важные данные из систем КТУ.

Пресс-секретарь КТУ Мантас Лапинскас сказал, что в ходе внутреннего расследования выяснили, что во время инцидента произошел несанкционированный доступ к данным людей и другой информации.

"В ходе инцидента злоумышленники могли получить несанкционированный доступ к следующим данным работников КТУ: имя, фамилия, персональный код, адрес, номер телефона, адрес эл. почты, номер автомобиля", – перечислил он.

Несмотря на то, что в публичном пространстве появилась информация с фотографиями конкретных документов работников университета, КТУ отмечает, что копий документов в их системе не было.