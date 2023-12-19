Хакеры украли данные Каунасского технологического университета и продают их на "черном рынке"

На данный момент за один пакет таких данных на "черном рынке" в интернете (darknet) просят 8 биткоинов, это около 315 000 евро, пишет портал lrytas.lt.
По данным источника Lrytas.lt, данные продает группировка Rhysida. Хакеры в течение нескольких недель скачивали важные данные из систем КТУ.
Пресс-секретарь КТУ Мантас Лапинскас сказал, что в ходе внутреннего расследования выяснили, что во время инцидента произошел несанкционированный доступ к данным людей и другой информации.
"В ходе инцидента злоумышленники могли получить несанкционированный доступ к следующим данным работников КТУ: имя, фамилия, персональный код, адрес, номер телефона, адрес эл. почты, номер автомобиля", – перечислил он.
Несмотря на то, что в публичном пространстве появилась информация с фотографиями конкретных документов работников университета, КТУ отмечает, что копий документов в их системе не было.
Из-за этого преступления община университета может столкнуться с тем, что без ведома отдельных ее членов, могут возникнуть попытки действия от их имени, могут быть даже случаи присвоения личности, перенятия рабочих и личных профилей в социальных сетях.
Университет продолжает расследовать инцидент, сотрудничает с Государственной инспекцией по защите данных и полицией, восстанавливает системы. Своим членам КТУ рекомендует:
изменить пароли подключения к информационной системе КТУ;
внимательно оценивать содержание приходящих на эл. почту писем, следить за деятельностью в ИТ;
не переходить по неизвестным ссылкам, не подтверждать сообщения в телефоне;
в случае любого подозрения сразу же поменять пароли, а о подозрительных действиях информировать своего руководителя и поменять все пароли, если они совпадают с паролями, использовавшимися в системе КТУ.
Сообщается, что подробности об атаке и дальнейших действия работники и студенты КТУ могут получить по эл. почте: bendruomene@ktu.lt.