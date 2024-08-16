Грядет перемена погоды: засушливый период снова сменится дождем

День в стране будет пасмурным, во второй половине дня соберутся еще тучи. Местами пройдут кратковременные дожди умеренной интенсивности, кое-где возможны грозы. Ветер юго-восточный, южный, переходящий на юго-западный, западный, умеренный. День будет очень теплым: максимальная температура во многих местах достигнет 26-31 градуса, лишь в западных районах из-за вечернего ветра будет прохладнее - 22-25 градусов.
Вероятность дождя сегодня в нашей столице будет небольшой, максимальная температура достигнет 28-30 градусов.
В субботу погоду будет определять распадающаяся зона высокого давления. Ночью местами, днем во многих местах пройдет кратковременный дождь, преимущественно умеренный. Днем повсюду могут быть грозы. Ночью во влажных местах появится туман. Ветер будет дуть преимущественно западного направления, ночью он будет едва заметен, днем умеренный. Температура ночью будет колебаться в пределах 13-18 градусов тепла, днем воздух прогреется до 24-29 градусов тепла, на берегу моря до 21-23 градусов тепла.
В воскресенье вечером погодные условия останутся такими же. Прогнозируется небольшой дождь и только на западной окраине страны. Ветер будет слабый, температура составит от 12 до 17 градусов тепла. Циклоны с атмосферным фронтом приблизятся с запада в воскресенье. Во многих местах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Местами может пойти сильный дождь. Ветер сменится с юго-восточного, южного направления, будет умеренной силы, во время грозы местами ожидаются более сильные порывы ветра. Днем температура повысится до 22-27, в южных регионах до 28-30 градусов тепла.
Во многих районах в понедельник все еще ожидается кратковременный дождь. После спокойной и очень теплой ночи, днем ветер сменится с западного, северо-западного, перейдет в порывистый и принесет в наш регион более свежий воздух. Днем температура в стране поднимется всего до 21-26 градусов тепла. Во вторник прогнозируется небольшой дождь, будет еще на градус, другой прохладнее.