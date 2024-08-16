2024.08.16 09:30

Грядет перемена погоды: засушливый период снова сменится дождем

 
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Vasaros vakaras
Vasaros vakaras
ФОТО: Džiuljeta Ufartienė | Delfi

Сегодня, в пятницу, через Литву пройдет малоактивный холодный атмосферный фронт.

День в стране будет пасмурным, во второй половине дня соберутся еще тучи. Местами пройдут кратковременные дожди умеренной интенсивности, кое-где возможны грозы. Ветер юго-восточный, южный, переходящий на юго-западный, западный, умеренный. День будет очень теплым: максимальная температура во многих местах достигнет 26-31 градуса, лишь в западных районах из-за вечернего ветра будет прохладнее - 22-25 градусов.

Вероятность дождя сегодня в нашей столице будет небольшой, максимальная температура достигнет 28-30 градусов.

В субботу погоду будет определять распадающаяся зона высокого давления. Ночью местами, днем ​​во многих местах пройдет кратковременный дождь, преимущественно умеренный. Днем повсюду могут быть грозы. Ночью во влажных местах появится туман. Ветер будет дуть преимущественно западного направления, ночью он будет едва заметен, днем ​​умеренный. Температура ночью будет колебаться в пределах 13-18 градусов тепла, днем ​​воздух прогреется до 24-29 градусов тепла, на берегу моря до 21-23 градусов тепла.

В воскресенье вечером погодные условия останутся такими же. Прогнозируется небольшой дождь и только на западной окраине страны. Ветер будет слабый, температура составит от 12 до 17 градусов тепла. Циклоны с атмосферным фронтом приблизятся с запада в воскресенье. Во многих местах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Местами может пойти сильный дождь. Ветер сменится с юго-восточного, южного направления, будет умеренной силы, во время грозы местами ожидаются более сильные порывы ветра. Днем температура повысится до 22-27, в южных регионах до 28-30 градусов тепла.

Во многих районах в понедельник все еще ожидается кратковременный дождь. После спокойной и очень теплой ночи, днем ​​ветер сменится с западного, северо-западного, перейдет в порывистый и принесет в наш регион более свежий воздух. Днем температура в стране поднимется всего до 21-26 градусов тепла. Во вторник прогнозируется небольшой дождь, будет еще на градус, другой прохладнее.

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