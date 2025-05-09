Группа протестующих собралась возле посольства России: рашизм равно фашизм

„9 мая — дата, которая на постсоветском пространстве стала днем ​​славы, вместо того чтобы стать днем ​​памяти. В этот день закончилась война, в которой погибли миллионы людей. Это не было чем-то славным. Теперь пропаганда России и Беларуси, которая по сути оккупирована Россией, стремится убедить людей, что это была славная победа“, — сказала участница акции из организации „Дапамога“ Татьяна.

„Мы собрались здесь, чтобы показать, что помним истинную сторону событий, что мы объективно видим сегодняшние события, агрессию против Украины, которая продолжается уже четвертый год подряд. Это ничем не отличается от того, что делали нацисты“, — подчеркнула она.