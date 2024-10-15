2024.10.15 11:43

Группа Mgzavrebi выступит в Вильнюсе с сольным концертом

 
ru.DELFI.lt
группа Mgzavrebi
группа Mgzavrebi
ФОТО: Delfi

На сегодняшний день Mgzavrebi можно назвать одним из самых популярных музыкальных коллективов Грузии.

Группа сотрудничала с такими всемирно известными исполнителями, как Пласидо Доминго, Buena Vista Social Club, Андреа Бочелли и Нино Катамадзе.

Mgzavrebi — это неповторимая музыка, пронизанная эмоциями, сплетённая из этнических грузинских мотивов и гармонично приправленная рок-энергетикой.

В Вильнюсе группа представит новый альбом, а также исполнит лучшие хиты. Mgzavrebi обязательно нужно услышать вживую, ведь в их исполнении есть что-то такое, что невозможно передать в записи.

До встречи на концерте!

Когда? 16 ноября

Где? Mello

Во сколько? в 20:00

Купить билет.

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