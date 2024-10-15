Группа Mgzavrebi выступит в Вильнюсе с сольным концертом

Группа сотрудничала с такими всемирно известными исполнителями, как Пласидо Доминго, Buena Vista Social Club, Андреа Бочелли и Нино Катамадзе.
Mgzavrebi — это неповторимая музыка, пронизанная эмоциями, сплетённая из этнических грузинских мотивов и гармонично приправленная рок-энергетикой.
В Вильнюсе группа представит новый альбом, а также исполнит лучшие хиты. Mgzavrebi обязательно нужно услышать вживую, ведь в их исполнении есть что-то такое, что невозможно передать в записи.
До встречи на концерте!
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