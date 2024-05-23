Грубое нападение в вильнюсском кафе: нас называли путинскими "крысами" и "мусором из России"

Женщины были вынуждены пережить случившееся в популярном кафе на Неменчинском шоссе в столице Литвы. Судья Вильнюсского городского окружного суда Эгле Раманаускене возбудила уголовное дело против бывшего работника кафе Повиласа Гражявичюса (1990 года рождения) за разжигание межнациональной розни, а также за дискриминацию по национальному признаку.

"Это было самое большое унижение в нашей жизни, и мы до сих пор не можем прийти в себя", - говорят сегодня женщины, которые родились в Литве и прожили здесь всю свою жизнь. Они - мать и дочь, которые провели тот вечер в баре неподалеку от своего дома - месте, которое они посещали много раз, но никогда прежде не оказывались в подобной ситуации.

"Я не хотел обременять суд , поэтому не стал обжаловать решение о прекращении расследования, а через несколько недель получил документы о том, что нападавшим был я", - сказал Гражявичюс. Он попытался возобновить досудебное расследование, но пока безуспешно, но он не сдается и "будет двигаться дальше".

"В этой ситуации я являюсь потерпевшим. Конечно, я оскорбил нападавших, мне стыдно за свои слова, они оскорбляли других людей, от этого у меня закипела кровь, но я должен был поступить иначе", - объяснил обвиняемый в суде, но отказался рассказать, что произошло в кафе в тот вечер.

П. Гражявичюс, который в прошлом не имел дела с правоохранительными органами и в настоящее время управляет баром в Паланге, не признает предъявленных ему обвинений, но не скрывает, что совершил ошибку, когда издевался над посетительницами кафе Kino Studija.

Женщина, которая с рождения живет в Литве, рассказала, что после событий в кафе Kino Studija она даже хотела уехать в Германию, где родились ее родители.

Женщина не скрывала, что они с дочерью разговаривают по-русски на общие темы, что привлекло внимание стоящего рядом посетителя, но женщина объяснила, что она - гражданка Литвы, живет в свободной стране и может говорить на любом языке. По ее словам, этот разговор также слышала барменша.

Она рассказала, что в тот вечер они с дочерью пришли в кафе из дома, чтобы поужинать, но кухня была закрыта, поэтому они заказали бутылку вина и воду. Сначала они беседовали за столиком, а затем переместились к барной стойке, где попросили барменшу зарядить устройство для нагрева сигарет (IQOS).

"Мы с дочерью боялись выходить на улицу даже через неделю, казалось, что все наши литовские соседи настроены против нас, и у нас было ощущение, что все нас ненавидят и хотят убить", - сказала пострадавшая.

"Тогда господин Гражявичюс сказал: „Хорошо, сейчас приедет полиция и покажет вам, где ваше место“, а затем жестом руки указал на контейнер и сказал: "Валите к своему Путину ", - вспоминает она.

"Несмотря на то, что кафе уже закрывалось, мы не спешили уходить, потому что в зале было еще много людей, но мы уже собирались вызвать такси, когда минут через 5-10 я услышала мужской голос из зала с криком "Путинские подстилки", - рассказала она суду. - Я поняла, что это адресовано нам, и тут же включила камеру телефона - к нам подошел господин Гражявичюс и очень спокойным тоном, с улыбкой на лице, сказал, что мусор из России здесь не нужен, а потом повторил это еще раз и начал выгонять нас из бара. Барменша согласилась с ним, и тогда начался конфликт».

"Оскорбления продолжались - у него в руках был коктейль, он облил нас, говорил, что мы крысы, с**и, угрожал, что придет полиция и депортирует нас, показывал, что наше место в мусорном контейнере, что подразумевало, что там найдут наши тела, - вторит дочь жертвы. - Я очень испугалась и снова позвонила в полицию. Самым страшным было то, что все люди в баре поддерживали Гражевичюса - только в ходе расследования я узнала, что все они были знакомы друг с другом. Потом мы попытались выйти из бара, но Гражявичюс нас не выпустил, и тогда моя мама отошла в сторону и поранила лицо. Тогда все начали смеяться еще больше, и лишь Анна, единственная украинка в баре, принесла лед, чтобы приложить к лицу. Она была единственным человеком в баре, который вел себя по-человечески".

"Оскорбления продолжались - у него в руках был коктейль, он облил нас, говорил, что мы крысы, с**и, угрожал, что придет полиция и депортирует нас, показывал, что наше место в мусорном контейнере, что подразумевало, что там найдут наши тела, - вторит дочь жертвы. - Я очень испугалась и снова позвонила в полицию. Самым страшным было то, что все люди в баре поддерживали Гражевичюса - только в ходе расследования я узнала, что все они были знакомы друг с другом. Потом мы попытались выйти из бара, но Гражявичюс нас не выпустил, и тогда моя мама отошла в сторону и поранила лицо. Тогда все начали смеяться еще больше, и лишь Анна, единственная украинка в баре, принесла лед, чтобы приложить к лицу. Она была единственным человеком в баре, который вел себя по-человечески".

Когда мать и дочь наконец вышли на улицу, П. Гражевичюс и его друзья продолжали применять психологическое насилие: "Нас с дочерью было двое, а их пятеро, и они всячески унижали нас, пели военные песни вроде "Катюши", объясняли, что на Украине убивают русских, что мы сгнием, мы нелюди, а когда я попросила его представиться, он сказал, что назовет свое имя только, когда я буду со**ть его х***», - поделилась женщина своими отвратительными и болезненными воспоминаниями.

"Я увидела, что в баре есть камеры видеонаблюдения, и первая мысль, которая пришла мне в голову, - что наше государство защитит нас в такой ситуации, - продолжает мать пострадавшего. - Я понимаю, что геополитическая ситуация сложная, но для меня это было очень большим оскорблением - мы очень ответственные литовские граждане, мы помогаем украинцам, пострадавшим от войны, мы все время их поддерживали. А когда он (Гражявичюс) выплеснул в меня коктейль, когда он назвал меня су***й, у меня случился нервный приступ - нам не разрешали уйти, а я не хотела оставаться в помещении, поэтому я обратила агрессию против себя и чем-то поранила лицо".

"Я увидела, что в баре есть камеры видеонаблюдения, и первая мысль, которая пришла мне в голову, - что наше государство защитит нас в такой ситуации, - продолжает мать пострадавшего. - Я понимаю, что геополитическая ситуация сложная, но для меня это было очень большим оскорблением - мы очень ответственные литовские граждане, мы помогаем украинцам, пострадавшим от войны, мы все время их поддерживали. А когда он (Гражявичюс) выплеснул в меня коктейль, когда он назвал меня су***й, у меня случился нервный приступ - нам не разрешали уйти, а я не хотела оставаться в помещении, поэтому я обратила агрессию против себя и чем-то поранила лицо".

"Я говорила ему, что я гражданка Литвы, что я уважаю Украину, что у меня там много друзей, что я оказываю поддержку, но его все равно раздражало, что мы с мамой русскоязычные, но он утверждать, что мы крысы, которые не говорят по-литовски. Потом я увидела, что, наконец, приехала охрана и даже начала "рыдать", а они начали смеяться, сказали, что это не поможет, у меня не хватит слез, потому что за нами приедет полиция".

По их словам, ситуация успокоилась только тогда, когда в кафе Kino Studija прибыли сотрудники полиции.

"Я убеждена, что нас обзывали только потому, что мы с мамой говорили в баре по-русски, высмеивали мой акцент, мою национальность и мой язык", - подчеркнула дочь пострадавшей.