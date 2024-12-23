2024.12.23 17:00

Грипп в Литве унес жизни двоих людей, еще 4 скончались от COVID-19

 
ru.DELFI.lt
Ligoninė. Asociatyvi nuotr.
Ligoninė. Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Shutterstock

Уровень заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Литве по-прежнему растет, сообщает Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ). НЦОЗ рекомендует в праздники не только желать друг другу здоровья, но и беречь друг друга от вирусов.

По данным НЦОЗ, на 51-ой неделе года (16-22 декабря 2024 г.) общая заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 увеличилась до 1532,2 случаев на 100 000 жителей (было – 1403,7 случая на 100 000). Самый низкий уровень заболевания был в Утенском округе, а высокий – в Вильнюсском округе. Эпидемиологический уровень заболеваемости фиксировался в 15 муниципалитетах.

На минувшей неделе в больницы попали 97 больных гриппом и 49 больных COVID-19 пациентов. 11 больных гриппом и COVID-19 были помещены в реанимацию. Зарегистрированы еще 2 случая смерти от гриппа (всего 5), оба скончавшихся принадлежали возрастной группе 80–89 лет, они не были привиты, у них были хронические заболевания. От COVID-19 скончались 4 человека.

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