Грипп в Литве унес жизни двоих людей, еще 4 скончались от COVID-19

По данным НЦОЗ, на 51-ой неделе года (16-22 декабря 2024 г.) общая заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 увеличилась до 1532,2 случаев на 100 000 жителей (было – 1403,7 случая на 100 000). Самый низкий уровень заболевания был в Утенском округе, а высокий – в Вильнюсском округе. Эпидемиологический уровень заболеваемости фиксировался в 15 муниципалитетах.

На минувшей неделе в больницы попали 97 больных гриппом и 49 больных COVID-19 пациентов. 11 больных гриппом и COVID-19 были помещены в реанимацию. Зарегистрированы еще 2 случая смерти от гриппа (всего 5), оба скончавшихся принадлежали возрастной группе 80–89 лет, они не были привиты, у них были хронические заболевания. От COVID-19 скончались 4 человека.