2025.03.18 10:01

Грипп и коронавирус в Литве: за неделю госпитализированы 123 человека

 
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ELTA
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ФОТО: +37065534262 | ELTA / Julius Kalinskas

По данным Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), общая заболеваемость гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и коронавирусом на прошлой неделе составила 1454,4 случая на 100 тыс. жителей, неделей ранее этот показатель составлял около 1776,5 случая на 100 тыс. жителей.

На прошлой неделе, 10-16 марта, в Литве от гриппа умерло четыре человека в возрасте 30-39, 50-59, 80-89 и старше 90 лет, у всех были хронические заболевания, и они не были привиты.

Самый низкий уровень заболеваемости зарегистрирован в Паневежском уезде, самый высокий – в Вильнюсском уезде. В 12 муниципалитетах достигнут эпидемический уровень заболеваемости (превышен порог в 1 500 случаев на 100 тыс. жителей).

На прошлой неделе из-за гриппа были госпитализированы 108 человек, из-за COVID-19 – 15. В отделениях интенсивной терапии лечились 5 человек.

Специалисты напоминают, что наиболее эффективным средством защиты от гриппа и COVID-19 являются прививки. Прививку от обоих этих вирусов можно сделать за один визит к врачу.

Также во избежание заражения и защиты окружающих рекомендуется соблюдать этикет кашля и чихания, а также часто мыть руки. Если возникли симптомы гриппа (температура, кашель, боль в горле, головная боль, боль в суставах и т. д.), рекомендуется немедленно обратиться к семейному врачу.

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