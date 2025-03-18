Грипп и коронавирус в Литве: за неделю госпитализированы 123 человека

На прошлой неделе, 10-16 марта, в Литве от гриппа умерло четыре человека в возрасте 30-39, 50-59, 80-89 и старше 90 лет, у всех были хронические заболевания, и они не были привиты.
Самый низкий уровень заболеваемости зарегистрирован в Паневежском уезде, самый высокий – в Вильнюсском уезде. В 12 муниципалитетах достигнут эпидемический уровень заболеваемости (превышен порог в 1 500 случаев на 100 тыс. жителей).
На прошлой неделе из-за гриппа были госпитализированы 108 человек, из-за COVID-19 – 15. В отделениях интенсивной терапии лечились 5 человек.
Специалисты напоминают, что наиболее эффективным средством защиты от гриппа и COVID-19 являются прививки. Прививку от обоих этих вирусов можно сделать за один визит к врачу.
Также во избежание заражения и защиты окружающих рекомендуется соблюдать этикет кашля и чихания, а также часто мыть руки. Если возникли симптомы гриппа (температура, кашель, боль в горле, головная боль, боль в суставах и т. д.), рекомендуется немедленно обратиться к семейному врачу.