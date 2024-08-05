Grinda: готовимся к сильному ветру и ливню

Представители муниципальной компании Grinda говорят, что готовятся к тому, что вечером усилится ветер.

„Буря на прошлой неделе показала, что сегодняшние осадки не должны вызывать особого беспокойства – система сбора дождевой воды в городе действует эффективно при дожде средней интенсивности.

Намного более серьезным вызовом будет усиливающийся ветер: трудно сказать, в каком состоянии сейчас поломанные во время прошлой бури сучья, выдержат ли они еще один удар“, – пишут работники компании Grinda.

Grinda призывает жителей не оставлять автомобили под большими деревьями.