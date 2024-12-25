2024.12.25 10:12

Гринч украл у вильнюсцев одно рождественское мероприятие: оно не состоялось

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus eglė
Vilniaus eglė
ФОТО: Evaldas Činga

„Пряничной сказки“ в Вильнюсе не было. В этом году в программе „Рождество в Вильнюсе“ была выставка пряников, которая, к сожалению, не состоялась. Официально организаторы не сообщили причину, однако порталу madeinvilnius.lt удалось выяснить это.

Пряники в Литве – неотъемлемая часть подготовки к праздникам. Вильнюсцы и жители других городов пекут их дома и на работе с коллегами. Запах пряников – это запах Рождества. Поэтому и планировалось провести выставку пряников.

В ноябре организаторы „Рождества в столице“ пригласили пекарей принять участие в выставке в Вильнюсе, на ул. Вильняус, 39. Выставка должна была пройти 9–15 декабря.

Чудо не произошло, по причине недостаточного числа участников, об этом рассказал пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Похожие выставки проходят в других странах Европы: в Польше, в Германии, в Таллинне.

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