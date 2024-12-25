Гринч украл у вильнюсцев одно рождественское мероприятие: оно не состоялось

„Пряничной сказки“ в Вильнюсе не было. В этом году в программе „Рождество в Вильнюсе“ была выставка пряников, которая, к сожалению, не состоялась. Официально организаторы не сообщили причину, однако порталу madeinvilnius.lt удалось выяснить это.