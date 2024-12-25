Гринч украл у вильнюсцев одно рождественское мероприятие: оно не состоялось

Пряники в Литве – неотъемлемая часть подготовки к праздникам. Вильнюсцы и жители других городов пекут их дома и на работе с коллегами. Запах пряников – это запах Рождества. Поэтому и планировалось провести выставку пряников.
В ноябре организаторы „Рождества в столице“ пригласили пекарей принять участие в выставке в Вильнюсе, на ул. Вильняус, 39. Выставка должна была пройти 9–15 декабря.
Чудо не произошло, по причине недостаточного числа участников, об этом рассказал пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.
Похожие выставки проходят в других странах Европы: в Польше, в Германии, в Таллинне.