Грибной сезон в Литве открыт с 1 января: лисички были очень вкусными

Линас сказал, что он завел традицию ходить в лес за грибами 1 января. В этом году собранное количество грибов его порадовало.
„Зависит от года. Бывает 1 января глубокая снежная зима, а в этом году стоит осенняя погода. Если 1 января зима, я иду на рыбалку, а если нет - в лес. В прошлом году нашел немного - 7, 8 лисичек, а в этом - целую миску. Цель была - найти хотя бы одну“, – заметил он.
Мужчина собирал лисички в окрестностях Неменчине, он собирал их в знакомых местах. „Я знаю конкретные места в лесу, называю их огородами. Запоминаешь, где лисички росли летом, осенью и находишь там же“, - сказал он.
На вопрос, можно ли было их есть, он ответил: „Наверное, лисички более выносливые, чем другие грибы. С другой стороны, когда осенью собираешь грибы, руководствуешься своим опытом. Мы не едим мягкие грибы. И сейчас то же самое. Находишь крепкие лисички, есть и мягкие, видимо, они подмерзли, такие не дерешь. Я бы сказал, 90% грибов были хорошими. Иногда люди говорят, нельзя, ядовитые, горькие, эти не были горькими, не были ядовитыми, я ел, прекрасно себя чувствую“.
По его словам, лисички были даже вкуснее, чем в сезон.
„Очень хорошие были на вкус, не знаю, почему. Может, хорошо приготовлены, а может, давно не ел. Показалось, что вкуснее, чем в сезон. Летом, осенью, возможно, ешь часто, надоедает, а сейчас после перерыва - wow“, – сказал собеседник.
Натуралист Дейвидас Макавичюс сказал, что зимой собирать грибы надо осторожно.
„Я во время оттепели в декабре находил в лесу лисички, они казались хорошими, свежими, пригодными в пищу. Но если бы они были бы водянистыми, мягкими – их нельзя было бы есть“, – сказал собеседник.
По его словам, надо руководствоваться простым принципом: если гриб после заморозков не мягкий, а выглядит здоровым и крепким, его можно есть, а если мягкий, расползшийся - нельзя.