Грибной сезон в Литве открыт с 1 января: лисички были очень вкусными

Линас сказал, что он завел традицию ходить в лес за грибами 1 января. В этом году собранное количество грибов его порадовало.

„Зависит от года. Бывает 1 января глубокая снежная зима, а в этом году стоит осенняя погода. Если 1 января зима, я иду на рыбалку, а если нет - в лес. В прошлом году нашел немного - 7, 8 лисичек, а в этом - целую миску. Цель была - найти хотя бы одну“, – заметил он.

Мужчина собирал лисички в окрестностях Неменчине, он собирал их в знакомых местах. „Я знаю конкретные места в лесу, называю их огородами. Запоминаешь, где лисички росли летом, осенью и находишь там же“, - сказал он.