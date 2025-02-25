Гражулис уверяет, что был в пяти метрах от Трампа: я очень благодарен

На этот съезд приезжали бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, президент Аргентины Хавьер Милей, британский политик Найджел Фараж.
С докладом выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс, самый богатый человек в мире Илон Маск, депутаты венгерской правящей партии и множество официальных чинов США и других стран мира.
На съезде присутствовал и президент Америки Дональд Трамп.
Сам Пятрас Гражулис сказал СМИ, что получил приглашение от влиятельных американских литовцев, с которыми создавал штаб Трампа.
Поездка была не напрасной. Гражулис сообщал, что хочет вручить петицию в связи с положением организаторов беспорядков у парламента Литвы. По словам европарламентария, этих людей надо пожалеть, ведь беспорядки якобы были спровоцированы. Он сравнил беспорядки в Вильнюсе со штурмом Капитолия.
TV3.lt сообщает, что напрямую передать петицию Гражулис Трампу не смог, но он уверен, что ее передадут Трампу или Вэнсу конгрессмены.
Он также благодарил за возможность побыть рядом с Трампом.
„Я благодарен. Не каждому повезет побыть рядом с Трампом. Был в 5 метрах, не дальше. И от Маска, и от других лидеров. Конечно, я рад, что меня так оценили“, – сказал TV3.lt Гражулис.
Другие литовские политики на этой встрече не присутствовали.