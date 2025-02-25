Гражулис уверяет, что был в пяти метрах от Трампа: я очень благодарен

TV3.lt сообщает, что напрямую передать петицию Гражулис Трампу не смог, но он уверен, что ее передадут Трампу или Вэнсу конгрессмены.

„Я благодарен. Не каждому повезет побыть рядом с Трампом. Был в 5 метрах, не дальше. И от Маска, и от других лидеров. Конечно, я рад, что меня так оценили“, – сказал TV3.lt Гражулис.