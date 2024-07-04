Гражулис рассказал о нападении в Брюсселе: они бросали в меня бутылки

Он заметил, что сначала растерялся, не знал, что делать. По его словам, под чехлом у телефона была банковская карта.

Я не успел даже телефон достать, как ко мне подбежали человек 20. Может, они распространяли наркотики... Мне стали говорить, что здесь нельзя снимать,я сказал, что не снимаю, хочу улицы показать.

„Кажется, гостиница нормальная. В самой гостинице есть полицейский участок, я подумал, что здесь безопасно. Вечером вышел погулять, нашел груду мусора, неприятные запахи. Я решил показать людям, какова столица Евросоюза - Брюссель, сделать видео.

Он заказал гостиницу в стороне от Европарламента, не посмотрев, в каком квартале она находится.

„Я нашел в себе смелость, догнал их, забрал телефон и побежал в гостиницу. Они погнались за мной, но не все, некоторые бросали в меня бутылки. Одна бутылка угодила мне в ногу.

Я добежал до гостиницы, а рядом – полиция. Полиция фактически все вдела, поэтому мне странно, что не было никакой реакции“, – сказал Гражулис.

По его словам, полицейские ему сказали, что это один из самых опасных районов Брюсселя, поэтому туда лучше не ходить. Гражулис уверял, что не знал этого. Он рассказал, что полицейские ему объяснили, что в городе есть несколько зон, „где нельзя ходить“.

„Если бы я не снимал, наверное, меня не трогали бы“, – заметил Гражулис.

Он заверил, что съедет из этого района.