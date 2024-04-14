Гражданин России Водо продолжает бороться за право жить в Литве

Он просит Высший административный суд Литвы отменить решение Регионального административного суда от 20 марта и удовлетворить жалобу заявителя, аннулировать решение Департамента миграции, принятое в декабре прошлого года. "Дело с апелляцией отправлено в Высший административный суд Литвы 2 апреля", - сообщила ELTA представитель Регионального административного суда Сигита Гамуленене.
20 марта Вильнюсская палата Регионального административного суда оставила в силе решение Департамента миграции, который аннулировал вид на жительство в Литве и решил депортировать гражданина Литвы В.Водо из Литвы в Россию.
Департамент государственной безопасности Литвы (ДГБ) пришел к выводу, что этот человек представляет угрозу безопасности Литвы. Суд пришел к выводу, что Департамент миграции подробно, всесторонне и ясно изложил существенные фактические обстоятельства в решении, указал конкретные применимые правовые нормы и обоснованно применил их в деле заявителя. Как юридические, так и фактические причины такого решения ясны.
Суд низшей инстанции установил, что Департамент миграции правильно применил правовые нормы, тщательно изучил фактические обстоятельства, решение является законным и обоснованным. Гражданин России утверждает, что ответчик не учел семейные обстоятельства, возраст, давние экономические связи. В.Водо утверждает, что с Литвой его связывают особо тесные семейные и социальные связи, начиная с 1989 года работал журналистом в Литве, прекрасно говорит по-литовски, полностью оборвал все связи со страной происхождения.
Ответчиком по делу выступает Департамент миграции, третьим заинтересованным лицом является ДГБ. Вид на жительство в Литве у гражданина России аннулировали после того, как ДГБ пришел к выводу, что этот человек представляет угрозу безопасности страны. По оценке ДГБ, согласно имеющейся информации и с учетом сегодняшней геополитической ситуации, жизнь гражданина России В.Водо в Литве представляет угрозу государственной безопасности.
ДГБ считает, что В.Водо, представляющийся журналистом, имеет нелояльные к Литве взгляды и распространяет в социальных сетях пропагандистскую информацию в соответствии с информационной политикой России.
Представитель Департамента миграции Рокас Пукинскас сообщил ELTA, что в прошлом году у российских граждан в Литве было аннулировано 84 вида на жительство, а еще 10 таких разрешений не были выданы.
В этом году до 20 марта было отозвано шесть таких разрешений, еще два не выдано. "Все эти решения связаны с угрозой национальной безопасности", - сказал ELTA Р.Пукинскас.