2025.01.28 16:30

Гражданин пытался присудить ущерб от соцдемов, поскольку почувствовал себя обманутым

 
ru.DELFI.lt
Vilija Blinkevičiūtė
Vilija Blinkevičiūtė
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

В прошлом году в Литве состоялись парламентские выборы, вызвавшие настоящую бурю: больше всего мандатов получили соцдемы, но их лидер Вилия Блинкявичюте отказалась занять пост премьер-министра. Это вызвало волну возмущения. В Вильнюсский участковый суд обратился один гражданин - Т.Б. - который подал в суд на Социал-демократическую партию Литвы, требовал присудить ему моральный ущерб в размере 500 евро.

В пресс-релизе сказано, что истец считает, что были нарушены его законные ожидания - ведь перед выборами публично заявлялось, что в случае победы соцдемов Вилия Блинкявичюте возглавит правительство и что соцдемы не будут заключать договор с „Зарей Немана“. Истец указал, что избирателей ввели в заблуждение, это сказалось на результатах выборов, он как избиратель пережил унижение, был потрясен и пережил стресс, ведь партия не выполнила свое обещание.

„Вильнюсский участковый суд 14 ноября 2024 г. отказался принять заявление истца, поскольку в гражданском праве иск может выдвигаться, если какие-то действия ответчика или его бездействие вызывают последствия. С учетом того, что в иске указаны публичные заявления политиков (кандидатов), которые не связаны с правами и обязанностями истца, это не привело к объективным юридическим последствиям, которые истец должен защищать, поэтому суд первой инстанции не принял иск к рассмотрению.

Истец подал отдельную жалобу, попросив отменить постановление суда от 14 ноября 2024 г и принять иск“, – сказано в сообщении.

Каунасский окружной суд, рассмотрев жалобу, постановил, что что суд первой инстанции принял правильное решение и отклонил иск, оставив решение неизмененным.

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