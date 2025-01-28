Гражданин пытался присудить ущерб от соцдемов, поскольку почувствовал себя обманутым

В пресс-релизе сказано, что истец считает, что были нарушены его законные ожидания - ведь перед выборами публично заявлялось, что в случае победы соцдемов Вилия Блинкявичюте возглавит правительство и что соцдемы не будут заключать договор с „Зарей Немана“. Истец указал, что избирателей ввели в заблуждение, это сказалось на результатах выборов, он как избиратель пережил унижение, был потрясен и пережил стресс, ведь партия не выполнила свое обещание.