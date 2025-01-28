Гражданин пытался присудить ущерб от соцдемов, поскольку почувствовал себя обманутым

В пресс-релизе сказано, что истец считает, что были нарушены его законные ожидания - ведь перед выборами публично заявлялось, что в случае победы соцдемов Вилия Блинкявичюте возглавит правительство и что соцдемы не будут заключать договор с „Зарей Немана“. Истец указал, что избирателей ввели в заблуждение, это сказалось на результатах выборов, он как избиратель пережил унижение, был потрясен и пережил стресс, ведь партия не выполнила свое обещание.
„Вильнюсский участковый суд 14 ноября 2024 г. отказался принять заявление истца, поскольку в гражданском праве иск может выдвигаться, если какие-то действия ответчика или его бездействие вызывают последствия. С учетом того, что в иске указаны публичные заявления политиков (кандидатов), которые не связаны с правами и обязанностями истца, это не привело к объективным юридическим последствиям, которые истец должен защищать, поэтому суд первой инстанции не принял иск к рассмотрению.
Истец подал отдельную жалобу, попросив отменить постановление суда от 14 ноября 2024 г и принять иск“, – сказано в сообщении.
Каунасский окружной суд, рассмотрев жалобу, постановил, что что суд первой инстанции принял правильное решение и отклонил иск, оставив решение неизмененным.