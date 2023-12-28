Гражданин Литвы с символикой Wagner на рюкзаке не вылетел из Вильнюсского аэропорта

 
Индре Юрченкайте
ru.DELFI.lt
Vilniaus oro uoste buvo pastebėtas asmuo, ant kurio krepšio prisiūtas antsiuvas su Rusijos privačios karinės grupuotės „Wagner“ simbolika. Gyventojo inf.
Vilniaus oro uoste buvo pastebėtas asmuo, ant kurio krepšio prisiūtas antsiuvas su Rusijos privačios karinės grupuotės „Wagner“ simbolika. Gyventojo inf.

В Вильнюсском аэропорту был замечен гражданин с символикой частной военной компании Wagner на рюкзаке. По сведениям служб, это был гражданин Литвы. Он получил штраф и не смог вылететь из Вильнюса.

Информация об этом появилась в одной группе на фейсбуке.

Пресс-секретарь "Литовских аэропортов" Тадас Василяускас информировал Delfi, что человека и его вещи тщательно осмотрели, никаких угрожающих для авиации вещей у него не было. Однако из-за символики было решено вызвать полицию и Службу охраны госграницы.

"Мы против использования таких логотипов и не одобряем такое поведение пассажира, но наши специалисты по безопасности во всех случаях должны действовать по законам ЛР, в данном случае логотип на рюкзаке не мог быть препятствием для остановки пассажира или его багажа, запрета на его вылет. Мы обратились в полицию, мы верим, что она разъяснит, что мы можем делать в таких случаях сами или с помощью полиции. Этого пассажира проверили. Как и другие пассажиры, он прошел в зал ожиданий без запрещенных вещей", – сказал Василяускас.

Пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис сказал Delfi, что этот человек из Литвы не вылетел, ему назначен штраф за демонстрацию запрещенной символики.

"Самолет улетел, он остался в аэропорту в нашем помещении", – сказал он.

"[Гражданин] намеревался лететь в Лондон. Это гражданин Литвы. Во время проверки документов пограничники доставили его в свое помещение, составили протокол об административном нарушении по 524 ст. (за демонстрацию нацистской, коммунистической и другой запрещенной символики). После составления протокола и всех процедур его отпустят", – заметил Мишутис.

Vilniaus oro uoste buvo pastebėtas asmuo, ant kurio krepšio prisiūtas antsiuvas su Rusijos privačios karinės grupuotės „Wagner“ simbolika. Gyventojo inf.
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