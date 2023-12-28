Гражданин Литвы с символикой Wagner на рюкзаке не вылетел из Вильнюсского аэропорта

"Мы против использования таких логотипов и не одобряем такое поведение пассажира, но наши специалисты по безопасности во всех случаях должны действовать по законам ЛР, в данном случае логотип на рюкзаке не мог быть препятствием для остановки пассажира или его багажа, запрета на его вылет. Мы обратились в полицию, мы верим, что она разъяснит, что мы можем делать в таких случаях сами или с помощью полиции. Этого пассажира проверили. Как и другие пассажиры, он прошел в зал ожиданий без запрещенных вещей", – сказал Василяускас.