Граждане Литвы высказали свое мнение о дополнительном финансировании обороны: участвовать должны все

 
Витаутас Будзинаускаc
ru.DELFI.lt
Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos ir Norvegijos sosto įpėdinio kronprinco Haakon vizitas Rukloje
Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos ir Norvegijos sosto įpėdinio kronprinco Haakon vizitas Rukloje
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Большинство жителей Литвы согласны с выделением дополнительного финансирования на оборону, однако они не хотели бы, чтобы бремя легло на плечи одних жителей, таковы результаты опроса, проведенного Delfi. Большая часть респондентов считает, что это бремя должны разделить жители, бизнес и государство.

59% участников опроса сказали, что одобрили бы введение так называемого налога на оборону, о котором сейчас ведутся дискуссии. 41% не поддерживает эту идею:

Всего 32,4% молодежи 18–24 лет одобряет дополнительный налог на оборону, а 68% выступает против.

В свою очередь этот налог поддерживает две трети пожилых людей (старше 65 лет).

Такие планы больше поддерживает больше мужчин (62%), чем женщин (55,4%).

Кроме того, жители крупных городов поддерживают этот налог (65,9%), а жители небольших населенных пунктов и деревень относятся к нему скептически.

Две трети людей с высшим или неоконченным высшим образованием склонны одобрить этот налог, люди без высшего придерживаются иной позиции – большая часть выступает против (особенно это касается лиц с начальным образованием и неоконченным средним – не одобряют 66%).

Специалисты, служащие, руководители, предприниматели больше склонны поддержать такую инициативу, а рабочие и домохозяйки, безработные выступают против (28%).

Люди с доходами до 300 евро не склонны охотно одобрять это предложения (28%), больше всего идею поддерживают лица с доходами выше 900 евро (67%):

Налог на оборону, о котором сейчас говорят некоторые политики, - это скорее обобщенное название разных источников финансирования, но никакие новые источники никто не упоминает, просто меняется пропорция "обычных" налогов (см. ниже).

Delfi интересовался у респондентов, в какой форме должен собираться дополнительный налог. Почти 60% сказали, что источники должны быть разными - и жители, и бизнес, и кредитование:

Второй по популярности вариант (19%) – налогообложение бизнеса или введение нового налога и только 4% считают, что надо повышать налоги для жителей. Кредитование государства жителями тоже не пользуется популярностью.

Больше всего дополнительный налог для бизнеса хотела бы ввести молодежь 18–24 лет (48%), такой же позиции придерживается и 36% респондентов в группе 25–34 лет.

В группе самых молодых респондентов – 0% желающих дополнительно ввести налоги для жителей. Эта группа также в отличие от большинства против диверсификации этого налога: всего 28% считает, что налог должны собирать из нескольких источников.

Последний вариант больше поддерживают респонденты группы 45–54 лет – целых 70%.

Что касается позиции респондентов по этому вопросу с точки зрения их образования, то люди со средним образованием больше склонны дополнительно обложить налогами жителей (12%), однако они выступают и за налоги для бизнеса (30%) и диверсификацию источников (35%).

Последний вариант поддержали 66% жителей с высшим или неоконченным высшим образованием:

Люди с самыми небольшими доходами не поддерживают дополнительное налогообложение граждан (0%), но поддерживают налоги для бизнеса (в группе с доходами до 300 евро – 38% и 42% в группе с доходами 301–500 евро).

Люди с самыми большими доходами выступают за диверсификацию источников (60%).

Delfi провел опрос по интернету 18–25 марта. В нем участвовали 953 респондента старше 18 лет. Погрешность результатов: +/-3%.

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