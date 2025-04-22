Граница с Беларусью: теперь только на автомобиле — нарушителей разворачивают

Как сообщил Г. Мишутис, в эти длинные выходные пограничники зафиксировали общий рост числа пересекающих границу – как въезжающих в Беларусь, так и выезжающих из нее. По словам представителя СОГГ, такая тенденция, вероятно, связана с тем, что пасхальные выходные совпали с длинными выходными и в Беларуси.

„Если обычно границу пересекают до 1700 человек в одном направлении в день, то в начале недели, 15 апреля, было зафиксировано возросшее движение из Литвы в Беларусь — 1800, 16 апреля — почти 2000, а 17 и 18 апреля количество пересечений границы достигало по 2300 раз в день. Я говорю о выезжающих в Беларусь. Пик пришелся на 19 апреля, когда было зафиксировано 2400 выезжающих из Литвы в Беларусь“, — рассказал Г. Мишутис об увеличении потока людей, направляющихся в Беларусь.