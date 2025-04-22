2025.04.22 17:28

Граница с Беларусью: теперь только на автомобиле — нарушителей разворачивают

 
Elta
ru.DELFI.lt
Baigiamas atnaujinti Medininkų pasienio kontrolės postas
Baigiamas atnaujinti Medininkų pasienio kontrolės postas
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

После того, как правительство приняло решение об ужесточении порядка пересечения границы через пограничные пункты пропуска „Мядининкай“ и „Шальчининкай“, разрешив пересекать границу в этих местах только автомобилям, литовские пограничники зафиксировали единичные случаи разворота лиц, которые проигнорировали новый порядок.

Как сообщил представитель Службы охраны государственной границы (СОГГ) Гедрюс Мишутис, после того как на прошлой неделе, 18 апреля, вступил в силу ужесточенный порядок пересечения пограничных пунктов пропуска „Мядининкай“ и „Шальчининкай“, до сих пор были зафиксированы лишь единичные попытки пересечения границы на мотоциклах и других транспортных средствах, на которых уже запрещено пересекать границу.

„В „Шальчининкае“, например, никто даже не пытался отправиться из Литвы в Беларусь, поэтому не было необходимости кого-либо разворачивать. Было пять случаев, когда лиц не впустили, потому что они пытались въехать в Литву на моторном транспорте“.

В „Мядининкае“ не впустили троих, пытавшихся въехать в Литву из Беларуси, и около 15 лиц пытались выехать из Литвы в Беларусь. Вот стольких не пропустили „, — привел статистику Г. Мишутис.

По его словам, еще до вступления в силу нового порядка, согласно которому пересечение границы на автомобиле разрешено только в пунктах пропуска „Мядининкай“ и „Шальчининкай“, лица, пересекающие границу, были заранее уведомлены о назревающих изменениях.

„Еще до вступления этих изменений в силу, в течение определенного времени люди, пересекающие границу на скутерах или мотоциклах, уведомлялись о том, что наступает такое время, когда это нельзя будет сделать, и такая информация широко распространялась. В результате поступило немало телефонных звонков, на пограничных пунктах пропуска спрашивали, так что предварительная, подготовительная работа, уведомление о вступлении таких ограничений в силу, видимо, со временем сократили количество попыток пересечения границы на скутерах и мотоциклах“, — рассказал представитель СОГГ.

Как сообщил Г. Мишутис, в эти длинные выходные пограничники зафиксировали общий рост числа пересекающих границу – как въезжающих в Беларусь, так и выезжающих из нее. По словам представителя СОГГ, такая тенденция, вероятно, связана с тем, что пасхальные выходные совпали с длинными выходными и в Беларуси.

„Если обычно границу пересекают до 1700 человек в одном направлении в день, то в начале недели, 15 апреля, было зафиксировано возросшее движение из Литвы в Беларусь — 1800, 16 апреля — почти 2000, а 17 и 18 апреля количество пересечений границы достигало по 2300 раз в день. Я говорю о выезжающих в Беларусь. Пик пришелся на 19 апреля, когда было зафиксировано 2400 выезжающих из Литвы в Беларусь“, — рассказал Г. Мишутис об увеличении потока людей, направляющихся в Беларусь.

Пересекать границу разрешено только автомобилям

На прошлой неделе правительство приняло решение об ужесточении порядка пересечения пограничных пунктов пропуска „Мядининкай“ и „Шальчининкай“ — власти разрешили пересекать границу в этих местах только легковым автомобилям.

До этого запрет на пересечение пограничных пунктов пропуска „Мядининкай“ и „Шальчининкай“ распространялся только на пешеходов и велосипедистов.

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