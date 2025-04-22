Граница с Беларусью: теперь только на автомобиле — нарушителей разворачивают

Как сообщил представитель Службы охраны государственной границы (СОГГ) Гедрюс Мишутис, после того как на прошлой неделе, 18 апреля, вступил в силу ужесточенный порядок пересечения пограничных пунктов пропуска „Мядининкай“ и „Шальчининкай“, до сих пор были зафиксированы лишь единичные попытки пересечения границы на мотоциклах и других транспортных средствах, на которых уже запрещено пересекать границу.
„В „Шальчининкае“, например, никто даже не пытался отправиться из Литвы в Беларусь, поэтому не было необходимости кого-либо разворачивать. Было пять случаев, когда лиц не впустили, потому что они пытались въехать в Литву на моторном транспорте“.
В „Мядининкае“ не впустили троих, пытавшихся въехать в Литву из Беларуси, и около 15 лиц пытались выехать из Литвы в Беларусь. Вот стольких не пропустили „, — привел статистику Г. Мишутис.
По его словам, еще до вступления в силу нового порядка, согласно которому пересечение границы на автомобиле разрешено только в пунктах пропуска „Мядининкай“ и „Шальчининкай“, лица, пересекающие границу, были заранее уведомлены о назревающих изменениях.
„Еще до вступления этих изменений в силу, в течение определенного времени люди, пересекающие границу на скутерах или мотоциклах, уведомлялись о том, что наступает такое время, когда это нельзя будет сделать, и такая информация широко распространялась. В результате поступило немало телефонных звонков, на пограничных пунктах пропуска спрашивали, так что предварительная, подготовительная работа, уведомление о вступлении таких ограничений в силу, видимо, со временем сократили количество попыток пересечения границы на скутерах и мотоциклах“, — рассказал представитель СОГГ.
Как сообщил Г. Мишутис, в эти длинные выходные пограничники зафиксировали общий рост числа пересекающих границу – как въезжающих в Беларусь, так и выезжающих из нее. По словам представителя СОГГ, такая тенденция, вероятно, связана с тем, что пасхальные выходные совпали с длинными выходными и в Беларуси.
„Если обычно границу пересекают до 1700 человек в одном направлении в день, то в начале недели, 15 апреля, было зафиксировано возросшее движение из Литвы в Беларусь — 1800, 16 апреля — почти 2000, а 17 и 18 апреля количество пересечений границы достигало по 2300 раз в день. Я говорю о выезжающих в Беларусь. Пик пришелся на 19 апреля, когда было зафиксировано 2400 выезжающих из Литвы в Беларусь“, — рассказал Г. Мишутис об увеличении потока людей, направляющихся в Беларусь.
Пересекать границу разрешено только автомобилям
На прошлой неделе правительство приняло решение об ужесточении порядка пересечения пограничных пунктов пропуска „Мядининкай“ и „Шальчининкай“ — власти разрешили пересекать границу в этих местах только легковым автомобилям.
До этого запрет на пересечение пограничных пунктов пропуска „Мядининкай“ и „Шальчининкай“ распространялся только на пешеходов и велосипедистов.