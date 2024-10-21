Готовьтесь: вскоре Литва переведет стрелки часов

В последнее воскресенье октября Литва откажется от летнего времени, переход состоится в ночь с 26 на 27 октября, в 04:00 ч.

Для любителей поспать в воскресенье это означает, что они смогут спать на час дольше. Не всем этот порядок нравится, ведь после перевода часов, темнеет раньше.

Такая практика действует в Литве с 2003 года. Предполагалось, что этот порядок помогает экономить электричество, но сейчас в экономической пользе сомневаются. Большая часть жителей Литвы хотела бы, чтобы от этого порядка отказались и оставили летнее время.

Delfi писал, что этот вопрос должны решать на уровне Евросоюза, но до сих пор не пришли к единому мнению и решение отложили.