2024.10.21 12:21

Готовьтесь: вскоре Литва переведет стрелки часов

 
уже неясно, когда этот порядок отменят
Йогинте Ужусените-Четкаускене
ru.DELFI.lt
Laikrodžiai, laikas
Laikrodžiai, laikas
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič

И снова близится последнее воскресенье октября, когда Литва переведет стрелки часов на час назад. Многие жители страны все еще надеются, что настанет время, когда от этого порядка откажутся.

В последнее воскресенье октября Литва откажется от летнего времени, переход состоится в ночь с 26 на 27 октября, в 04:00 ч.

Для любителей поспать в воскресенье это означает, что они смогут спать на час дольше. Не всем этот порядок нравится, ведь после перевода часов, темнеет раньше.

Žiemos laikas

Такая практика действует в Литве с 2003 года. Предполагалось, что этот порядок помогает экономить электричество, но сейчас в экономической пользе сомневаются. Большая часть жителей Литвы хотела бы, чтобы от этого порядка отказались и оставили летнее время.

Delfi писал, что этот вопрос должны решать на уровне Евросоюза, но до сих пор не пришли к единому мнению и решение отложили.

Известно, что против такого решения выступает, к примеру, Германия.

Сейчас, после пандемии, выясняется, что вопрос перевода стрелок уже не является приоритетным в ЕС, поэтому сложно сказать, откажутся ли от него.

Laikas

На летнее время страна перейдет в последнее воскресенье марта.

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