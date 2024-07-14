2024.07.14 07:31

Готовьтесь: в Литву возвращается жаркая погода

 
ru.DELFI.lt
Alinantis karštis sostinėje
Alinantis karštis sostinėje
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В воскресенье днем к Литве приблизится зона высокого атмосферного давления. Будет облачно с прояснениями. Днем и после обеда местами пройдут дожди, возможны грозы. Днем будет 22-27 градусов тепла, теплее будет на юге и юго-востоке, прохладнее у моря и в Жемайтии.

В ночь на понедельник облака рассеются, лишь местами облаков еще будет больше и пройдут небольшие дожди. Ночью будет 12-17 градусов тепла.

В понедельник днем облаков станет меньше, чаще будет светить солнце. Местами пройдут дожди с грозами. Станет тепле, воздух прогреется до 24-29 градусов тепла.

Во вторник зона высокого давление усилится, вероятность осадков будет небольшой. Ночью будет 13-18, днем 27-32 градусов тепла.

В среду с запада придет зона более низкого атмосферного давления, прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы. Ночью будет 16-21, днем 24-29, у моря 21-23 градуса тепла.

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