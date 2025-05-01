2025.05.01 07:04

Государственное лесничество: в этом году в стране зарегистрировано 25 лесных пожаров

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Miško gaisrai
Miško gaisrai
ФОТО: Reuters / Scanpix

В этом году в Литве зафиксировано 25 лесных пожаров на площади 7,63 га. По данным Государственного лесничества за аналогичный период прошлого года зафиксировано три лесных пожара на площади 0,21 га.

По мнению специалистов, на рост числа пожаров влияет безответственное поведение посетителей леса.

„Мы можем порадоваться, что лесникам и пожарным удается быстро локализовать и потушить пожары, их площади меньше, чем в прошлом году, но мы должны сохранять бдительность и призывать граждан соблюдать правила пожарной безопасности и поведения в лесах“, - цитируется в сообщении генеральный директор Государственного лесничества Валдас Каубре.

По данным Государственного лесничества, в этом году пожарные команды региональных управлений и лесники уже более 63 раз выезжали на места пожаров.

Литовская гидрометеорологическая служба прогнозирует, что 30 апреля и 1 мая пожароопасность лесов во многих местах будет второго и третьего, а в некоторых местах, в основном на юге Литвы – четвертого класса.

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