Государственное лесничество: в этом году в стране зарегистрировано 25 лесных пожаров

По мнению специалистов, на рост числа пожаров влияет безответственное поведение посетителей леса.

„Мы можем порадоваться, что лесникам и пожарным удается быстро локализовать и потушить пожары, их площади меньше, чем в прошлом году, но мы должны сохранять бдительность и призывать граждан соблюдать правила пожарной безопасности и поведения в лесах“, - цитируется в сообщении генеральный директор Государственного лесничества Валдас Каубре.

По данным Государственного лесничества, в этом году пожарные команды региональных управлений и лесники уже более 63 раз выезжали на места пожаров.