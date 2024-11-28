Государственная служба выявила не только нелегального заводчика, но и работавшего с ним ветеринара

В первую очередь у покупателя возник вопрос, той ли вакциной привита такая молодая собака. Но позже, изучив документы, он выяснил, что ему передали щенка слишком рано – щенку не было 2 месяцев. Еще больше вопросов вызвала родословная. Покупателю сказали, что документы пришлют из Англии, это вызвало вопрос в связи с их подлинностью. Собак разводят в Клайпеде, в Реестре домашних животных щенок зарегистрирован как беспородный, а в документах указано, что он породистый. Покупатель информировал об этой ситуации ГПВС.
Во время проверки выяснили, что информация подтвердилась, были установлены и другие нарушения. В грязных помещениях у заводчицы было 10 собак и кошка – собаки со щенками находились в тесных боксах. Кроме того, у заводчика не было необходимых документов, в которых указаны даты случек, количество пометов и т.д.; некоторые животные не были своевременно привиты. Инспекторы в доме нашли и ежа. Информацию о еже передали Департаменту охраны окружающей среды. С учетом установленных нарушений, деятельность заводчика была приостановлена, его обязали устранить недочеты.
В ходе проверки заводчика И.Ф. выяснилось, что ветеринар, Й.Т., работающий в Клайпедском районе, который вакцинировал животных заводчика, предоставлял неверную информацию о вакцине: в Реестре домашних животных была одна информация, а в книжке вакцинации - другая. Также было замечено, что в паспорте животных меняли данные об их возрасте, а такую информацию корректировать запрещено.
Инспекторы занялись расследованием деятельности заводчика и ветеринара. Выяснилось, что ветеринар нарушил и другие законы: предоставлял услуги в непоставленном на учет помещении, не было учета предоставляемых услуг, медикаменты хранились в неблагоприятных условиях – в бытовом холодильнике вместе с продуктами питания. Врачу запретили предоставлять услуги – если он не исправит ситуацию, будет лишен лицензии.
Служба напоминает, что о нарушениях можно информировать на сайте ГПВС или по номерам 1879/+370 5 242 0108.