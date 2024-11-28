Государственная служба выявила не только нелегального заводчика, но и работавшего с ним ветеринара

В первую очередь у покупателя возник вопрос, той ли вакциной привита такая молодая собака. Но позже, изучив документы, он выяснил, что ему передали щенка слишком рано – щенку не было 2 месяцев. Еще больше вопросов вызвала родословная. Покупателю сказали, что документы пришлют из Англии, это вызвало вопрос в связи с их подлинностью. Собак разводят в Клайпеде, в Реестре домашних животных щенок зарегистрирован как беспородный, а в документах указано, что он породистый. Покупатель информировал об этой ситуации ГПВС.