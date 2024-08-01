2024.08.01 13:26

Государственная налоговая инспекция перевела жителям Литвы 363,5 млн евро переплат по подоходному налогу

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ГНИ
ГНИ
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

До 31 июля текущего года 870 тыс. жителей страны вернули переплату по подоходному налогу с населения. Как сообщает Государственная налоговая инспекция (ГНИ), перечисленная им сумма превысила 363,5 млн евро. Однако еще 15,6 тыс. жителей не подали и не уточнили декларации о доходах за прошлый год.

„Первые переплаты по подоходному налогу жители получили еще в начале марта, а к середине мая они были перечислены 90 проц. жителей, которые правильно и вовремя декларировали доходы. По собственной инициативе, как и каждый год, мы еще раз обращаемся к жителям с просьбой уточнить некоторые данные в декларациях о доходах с учетом сделанных нами замечаний“, - цитируется в сообщении замглавы ГНИ Мартинас Эндрияйтис.

По данным ГНИ, в этом году декларации о доходах подали около 1,6 млн жителей: из них 507,4 тыс. задекларировали к уплате около 372,6 млн евро подоходного налога с населения, а почти 889 тыс. жителей – 368 млн евро возвращаемого подоходного налога.

„Как и каждый год, наибольшее количество переплат произошло в результате применения в течение года необлагаемого налогом дохода, увеличилось количество жителей, воспользовавшихся льготами подоходного налога с населения для отчислений в пенсионные фонды. Наиболее часто применяемой льготой являются взносы по страхованию жизни – за прошлый год более 292 тыс. жителей ГНИ вернула 50 млн евро в виде переплат по подоходному налогу“, - сказал М. Эндрияйтис.

Жителям напоминают, что вся информация о декларациях доступна на сайте ГНИ.

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