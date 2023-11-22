Госбюджет Литвы на 2024 год: на дороги - 157 млн, а на культуру - 4,2 млн евро

Долг и дефицит увеличатся на 0,1 проц. пункт
Госдолг в уточненном проекте госбюджета, как ожидается, составит 39,9 проц., дефицит – 3 проц. Эти показатели – на 0,1 проц. пункта выше, чем в первичном проекте бюджета.
На дороги – дополнительно 157 млн евро
В пересмотренном проекте бюджета на дороги предполагается выделить дополнительно 157 млн евро. На Программу содержания и развития дорог (ПСРД) выделено 40 млн евро – они предназначены для ремонта дороги Вильнюс-Утена. Между тем, оставшиеся 117 млн евро планируются из финансовой поддержки Европейского союза (ЕС).
На доходы людей – 8,6 млн евро
На доходы людей предусмотрено выделить на 8,6 млн. евро больше – 4,7 млн евро на обеспечение последовательности увеличения зарплаты (кураторов (кейс-менеджеров), медиков пенитенциарной системы), 2 млн евро – на реализацию поправок к правовым актам (зарплаты прокуроров, унификацию социальных гарантий комиссий), 1,9 млн евро – на другое повышение зарплат по предложениям комитетов Сейма (Департамент миграции, Департамент по контролю над наркотиками, табаком и алкоголем и т. д.).
На укрепление безопасности – дополнительно 31,4 млн евро
На укрепление безопасности Правительство предусматривает дополнительную сумму в 31,4 млн евро – средства, которые ожидается получить в 2024 году в качестве компенсации за поддержку, оказанную Литвой Украине в рамках Европейского инструмента мира. Изменяется также право на заимствование – для нужд национальной обороны Литовской Республики и для развития или адаптации транспорта двойного (военно-гражданского) назначения и другой инфраструктуры, необходимой для обеспечения поддержки принимающей страны. Ограничение – общий показатель баланса государственного сектора и лимит заимствований Правительства.
На образование – 3,5 млн евро, культуру – 4,2 млн евро
На неформальное образование детей в уточненном проекте бюджета предусмотрено 3 млн евро. На модернизацию образовательных учреждений юго-восточной Литвы – 0,5 млн евро.
На мероприятия (Праздник песни, Программа года М. К. Чюрлениса, Литовский сезон во Франции) –1,1 млн евро, на государственное финансирование кино – 1 млн евро, на фонд поддержки СМИ – 1,5 млн евро, на приобретение удаленной солнечной электростанции для Литовского национального драматического театра – 0,25 млн евро, на систему противопожарной безопасности для Литовской национальной библиотеки им. Мартинаса Мажвидаса – 0,36 млн евро.
На другие нужды – 13,8 млн евро
На другие нужды предусмотрена дополнительная сумма в 13,8 млн евро, из них 10,4 млн евро – на реализацию правовых актов и поправок к ним (социальные услуги, транспортные льготы для детей, рыболовные квоты, восстановление государственного резерва).