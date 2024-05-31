2024.05.31 07:00

Госагентство данных: в прошлом году жители Литвы выпили на стакан меньше алкоголя, чем в 2022 г.

 
ELTA
ru.DELFI.lt
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Vilniaus gatvėse – daugybė švenčiančių: baruose sunku rasti vietą prisėsti
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

По данным Государственного агентства данных, в прошлом году на одного жителя Литвы старше 15 лет приходилось на 0,2 литра абсолютного алкоголя меньше, чем в 2022 году. Сообщается, что всего в среднем один житель выпил 11 литров абсолютного алкоголя. По оценкам экспертов, это самый низкий объем потребляемого алкоголя на одного жителя за последнее десятилетие.

"В этом году потребление алкоголя осталось практически таким же – мы выпили на 200 миллилитров меньше, особо не изменилось. Конечно, отрадно, что снижение происходит, пусть и небольшими шагами мы, видимо, можем добиться большего снижения потребления", - сказала журналистам в четверг заместитель генерального директора Государственного агентства данных Инга Масюлайтите-Шукевич.

Она также отмечает, что большую часть напитков, потребляемых жителями Литвы, составляли крепкие алкогольные напитки.

"Потребление крепких напитков остается самым высоким – 42,5%, и по сравнению с прошлым годом оно изменилось очень незначительно", - сказала Масюлайтите-Шукевич.

По данным Госагентства данных, по сравнению с 2022 годом цены на алкоголь в стране в прошлом году выросли на десятую часть, больше всего подорожало произведенное в Литве пиво, меньше всего – настойки.

"Пиво, произведенное в Литве, дороже на 14,7%, импортное пиво – 13,7%, вермут – 13,2%, фруктовое вино – 10,6%, игристое виноградное вино – 10%, водка литовского производства – 9,7%, настойки – 6,8%", - сообщает Госагентство данных.

Указано, что рост цен на алкогольную продукцию был вызван введением в прошлом году более высокой ставки акциза.

По данным Института гигиены, в прошлом году от заболеваний, непосредственно связанных с употреблением алкоголя, умерло 625 человек. Это на 21 меньше, чем в 2022 году. Наиболее распространенными заболеваниями, непосредственно вызванными употреблением алкоголя, были алкогольная болезнь печени (48,6%), случайное отравление алкоголем (25,4%) и алкогольная кардиомиопатия (9,4%).

Кроме того, по предварительным данным, смертность мужчин от болезней, непосредственно связанных с употреблением алкоголя, в прошлом году была в 2,3 раза выше, чем женщин.

По данным агентства, потребление алкоголя рассчитывается путем прибавления продаж легального алкоголя к количеству алкоголя, потребляемого литовскими туристами за рубежом, и вычитания алкоголя, потребляемого туристами, приехавшими в Литву.

Потребление табака изменилось незначительно

Количество потребляемого табака в прошлом году по сравнению с 2022 годом также изменилось незначительно, сказала Масюлайтите-Шукевич.
"Потребление табака жителями в возрасте от 15 лет и старше в прошлом году составило 1223 сигареты в год. По сравнению с 2022 годом потребление снизилось на 2,2%. В среднем жители выкуривают 3,4 сигареты в день. Мы, имея в виду, что не все курят, сумма на одного курильщика несколько выше", - рассказала замдиректора ведомства.

Однако, как отметила Масюлайтите-Шукевич, в этом году, как и в прошлом году, потребление электронных сигарет снова увеличилось.

"Потребление электронной продукции в прошлом году выросло, но оно не столь существенно, как при сравнении 2021 и 2022 годов. В прошлом году доля электронных продуктов составила 22% от общего употребления табака", - сказала специалист.

По данным Государственного агентства данных, розничные цены на табачные изделия в прошлом году по сравнению с 2022 годом выросли на 6,3%, что также связано с повышением ставки акциза, которое начало применяться с 1 января 2023 года.

Кроме того, по данным агентства, в прошлом году от злокачественных новообразований, связанных с курением, умерло 1497 человек, что на 68 человек меньше, чем в 2022 году.

"78,7% умерших от этих злокачественных опухолей были мужчинами", - отмечают специалисты.

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