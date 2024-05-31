Госагентство данных: в прошлом году жители Литвы выпили на стакан меньше алкоголя, чем в 2022 г.

Кроме того, по предварительным данным, смертность мужчин от болезней, непосредственно связанных с употреблением алкоголя, в прошлом году была в 2,3 раза выше, чем женщин.

Количество потребляемого табака в прошлом году по сравнению с 2022 годом также изменилось незначительно, сказала Масюлайтите-Шукевич.

"Потребление табака жителями в возрасте от 15 лет и старше в прошлом году составило 1223 сигареты в год. По сравнению с 2022 годом потребление снизилось на 2,2%. В среднем жители выкуривают 3,4 сигареты в день. Мы, имея в виду, что не все курят, сумма на одного курильщика несколько выше", - рассказала замдиректора ведомства.