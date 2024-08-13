Горячая новость этого лета в Ниде: вы почувствуете себя не как в Литве

Инга и Арунас Валинскасы почти 30 лет считают Ниду своим вторым домом. Это место они открыли для себя в первое лето своей супружеской жизни, с тех пор туда летом и приезжают.
Ориюс путешествует по разным городам Литвы, чтобы испытать новые развлечения, посетить интересные места и познакомить с ними жителей страны. Так было и в этот раз. Они с Ингой исследовали Ниду.
Естественно, что Инга знает в Ниде очень много. Однако Ориюсу удалось удивить ее.
„Это свежайшая новость Ниды. Я узнал о ней в социальных сетях“, – сказал он.
Живиле, которая открыла Stebuklai SPA, рассказала, что в комплекс входит СПА, ресторан и самый больший в Литве обогреваемый бассен.
„Здесь можно загорать и проводить досуг. У нас есть и внутренний бассейн, мы предлагаем разные процедуры“, – сказала Живиле.
„Около этого бассейна кажется, что ты не в Литве“, – заметил Ориюс.
„Мое поколение помнит это место как „Золотые дюны“ (Auksines kopas) – у них был бассейн на улице, в котором купались мои дети. Всем, кто был здесь 20 лет назад, интересно будет посмотреть на перемены. Но и в наши времена для нас здесь было вау“, – сказала Инга.
Ориюс выбрал себе лежак и стал наслаждаться настоящим отпуском.
„Никогда не думал, что мне придется делить лежак с Ингой Валинскене. Мне нравится“, – с улыбкой сказал Ориюс.
„Меня в таких публичных местах можно встретить очень редко – сам понимаешь, почему. Люди видят знакомое лицо и нехотя оборачиваются, смотрят, фотографируют, проверяют, не поела ли Валинскене. Мне нравится уединение. За границей я себе легко позволяю такой отдых, там никому ты не интересен“, – сказала Инга.