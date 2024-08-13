Горячая новость этого лета в Ниде: вы почувствуете себя не как в Литве

„Здесь можно загорать и проводить досуг. У нас есть и внутренний бассейн, мы предлагаем разные процедуры“, – сказала Живиле.

Живиле, которая открыла Stebuklai SPA, рассказала, что в комплекс входит СПА, ресторан и самый больший в Литве обогреваемый бассен.

„Это свежайшая новость Ниды. Я узнал о ней в социальных сетях“, – сказал он.

Естественно, что Инга знает в Ниде очень много. Однако Ориюсу удалось удивить ее.

Ориюс путешествует по разным городам Литвы, чтобы испытать новые развлечения, посетить интересные места и познакомить с ними жителей страны. Так было и в этот раз. Они с Ингой исследовали Ниду.

Инга и Арунас Валинскасы почти 30 лет считают Ниду своим вторым домом. Это место они открыли для себя в первое лето своей супружеской жизни, с тех пор туда летом и приезжают.

„Около этого бассейна кажется, что ты не в Литве“, – заметил Ориюс.

„Мое поколение помнит это место как „Золотые дюны“ (Auksines kopas) – у них был бассейн на улице, в котором купались мои дети. Всем, кто был здесь 20 лет назад, интересно будет посмотреть на перемены. Но и в наши времена для нас здесь было вау“, – сказала Инга.

Ориюс выбрал себе лежак и стал наслаждаться настоящим отпуском.

„Никогда не думал, что мне придется делить лежак с Ингой Валинскене. Мне нравится“, – с улыбкой сказал Ориюс.