2024.08.13 13:40

Горячая новость этого лета в Ниде: вы почувствуете себя не как в Литве

 
Эма Милюнайте
ru.DELFI.lt

Журналист портала Delfi Ориюс Гасановас вместе с певицей Ингой Валинскене посетил Ниду в поисках интересных развлечений. Они развлекались, пробовали вкусные блюда и нашли новинку этого сезона.

Инга и Арунас Валинскасы почти 30 лет считают Ниду своим вторым домом. Это место они открыли для себя в первое лето своей супружеской жизни, с тех пор туда летом и приезжают.

Ориюс путешествует по разным городам Литвы, чтобы испытать новые развлечения, посетить интересные места и познакомить с ними жителей страны. Так было и в этот раз. Они с Ингой исследовали Ниду.

„Stebuklai SPA“ pristato naujovę Nidoje

Естественно, что Инга знает в Ниде очень много. Однако Ориюсу удалось удивить ее.

„Это свежайшая новость Ниды. Я узнал о ней в социальных сетях“, – сказал он.

Живиле, которая открыла Stebuklai SPA, рассказала, что в комплекс входит СПА, ресторан и самый больший в Литве обогреваемый бассен.

„Здесь можно загорать и проводить досуг. У нас есть и внутренний бассейн, мы предлагаем разные процедуры“, – сказала Живиле.

„Около этого бассейна кажется, что ты не в Литве“, – заметил Ориюс.

„Мое поколение помнит это место как „Золотые дюны“ (Auksines kopas) – у них был бассейн на улице, в котором купались мои дети. Всем, кто был здесь 20 лет назад, интересно будет посмотреть на перемены. Но и в наши времена для нас здесь было вау“, – сказала Инга.

Ориюс выбрал себе лежак и стал наслаждаться настоящим отпуском.

„Никогда не думал, что мне придется делить лежак с Ингой Валинскене. Мне нравится“, – с улыбкой сказал Ориюс.

„Меня в таких публичных местах можно встретить очень редко – сам понимаешь, почему. Люди видят знакомое лицо и нехотя оборачиваются, смотрят, фотографируют, проверяют, не поела ли Валинскене. Мне нравится уединение. За границей я себе легко позволяю такой отдых, там никому ты не интересен“, – сказала Инга.

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