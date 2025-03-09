Гортензии, сирень и жасмин: в Вильнюсе снова раздают саженцы

•до 5 апреля обратитесь в свою сянюнию и отправьте запрос в свободной форме по электронной почте, указав количество и вид саженцев, прикрепив фотографии желаемого участка посадки и места посадки, отмеченные точками на ортофотоплане. В запросе также следует указать несколько предложений, объясняющих, почему жители хотели бы посадить растения в этом месте.

Кусты будут распространены среди населения и высажены во дворах многоквартирных домов и на землях общего пользования. Кустарники не подлежат посадке на частных территориях, даже если эти территории расположены в многоквартирных домах.

Желающим получить саженцы также необходимо будет предоставить письменное согласие от 3–5 соседей. Вам следует договориться с соседями, которые будут ухаживать за кустами, поливать их во время засухи, по крайней мере, в первый год, пока они не укоренятся и не окрепнут, и которые будут следить за защитными колышками, чтобы не вырубались маленькие кусты.