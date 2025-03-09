2025.03.09 15:53

Гортензии, сирень и жасмин: в Вильнюсе снова раздают саженцы

 
ru.DELFI.lt
Sodinukai Kalvarijų turguje
Sodinukai Kalvarijų turguje
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

Самоуправление города Вильнюса призывает местные сообщества ухаживать за дворами своих многоквартирных домов, сообщает портал MadeinVilnius. С приходом весны саженцы кустарников снова раздаются общинам. В этом году были выбраны востребованные жителями декоративные кустарники — гортензии, жасмин, сирень и бузина. В свою очередь, общины обязуются заботиться о растениях и ухаживать за ними.

„Дворы многоквартирных домов украшаются. Жители охотно заботятся об окружающей среде, сажают цветы, ухаживают за ними и поливают их. И кусты хотят цветущие, красивые, благоухающие, - отметила Довиле Иванаускене, консультант и ландшафтный архитектор Вильнюсских городских парков, которая координирует кампанию по распространению саженцев. По ее мнению, совместный уход за растениями способствует добрососедству и сплачивает сообщества.

За четыре года проведения этой кампании жителям Вильнюса уже было роздано около 18 тысяч кустов. Они украшают дворы и общие зоны многоквартирных домов.

Какие кусты раздаются?

В этом году жителям раздадут пять видов кустарников: метельчатую гортензию, бледную гортензию, садовый жасмин, черную бузину и два сорта сирени обыкновенной. Более подробное описание растений вы можете найти здесь.

Как получить кусты?

Желающим посадить кустарники вблизи многоквартирных домов необходимо:

•выбрать кусты из предоставленного списка;

•выбрать для них подходящее место (во дворе многоквартирного дома на государственной земле);

•получить согласие соседей на посадку (особенно на первом этаже, если кусты будут находиться рядом со зданием);

•до 5 апреля обратитесь в свою сянюнию и отправьте запрос в свободной форме по электронной почте, указав количество и вид саженцев, прикрепив фотографии желаемого участка посадки и места посадки, отмеченные точками на ортофотоплане. В запросе также следует указать несколько предложений, объясняющих, почему жители хотели бы посадить растения в этом месте.

Где можно посадить растения?

Кусты будут распространены среди населения и высажены во дворах многоквартирных домов и на землях общего пользования. Кустарники не подлежат посадке на частных территориях, даже если эти территории расположены в многоквартирных домах.

Согласие соседей

Желающим получить саженцы также необходимо будет предоставить письменное согласие от 3–5 соседей. Вам следует договориться с соседями, которые будут ухаживать за кустами, поливать их во время засухи, по крайней мере, в первый год, пока они не укоренятся и не окрепнут, и которые будут следить за защитными колышками, чтобы не вырубались маленькие кусты.

Кусты жасмина и сирени вырастут до высоты 2–3 м, поэтому жителям стоит задуматься, не будут ли разросшиеся кусты мешать соседям, компаниям, обслуживающим инженерные сети, и городским службам.

Что будет дальше?

При поступлении обращения от жителей сянюнии проверят возможность посадки растений на предполагаемом месте, наличие на территории инженерных сетей, оценят границы участков, допустимые расстояния от строений, ответят на запросы. Сянюнии индивидуально проинформируют общины, которым будут переданы саженцы, о том, когда и где можно забрать растения.

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