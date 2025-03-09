Гортензии, сирень и жасмин: в Вильнюсе снова раздают саженцы

„Дворы многоквартирных домов украшаются. Жители охотно заботятся об окружающей среде, сажают цветы, ухаживают за ними и поливают их. И кусты хотят цветущие, красивые, благоухающие, - отметила Довиле Иванаускене, консультант и ландшафтный архитектор Вильнюсских городских парков, которая координирует кампанию по распространению саженцев. По ее мнению, совместный уход за растениями способствует добрососедству и сплачивает сообщества.
За четыре года проведения этой кампании жителям Вильнюса уже было роздано около 18 тысяч кустов. Они украшают дворы и общие зоны многоквартирных домов.
Какие кусты раздаются?
В этом году жителям раздадут пять видов кустарников: метельчатую гортензию, бледную гортензию, садовый жасмин, черную бузину и два сорта сирени обыкновенной. Более подробное описание растений вы можете найти здесь.
Где можно посадить растения?
Кусты будут распространены среди населения и высажены во дворах многоквартирных домов и на землях общего пользования. Кустарники не подлежат посадке на частных территориях, даже если эти территории расположены в многоквартирных домах.
Согласие соседей
Желающим получить саженцы также необходимо будет предоставить письменное согласие от 3–5 соседей. Вам следует договориться с соседями, которые будут ухаживать за кустами, поливать их во время засухи, по крайней мере, в первый год, пока они не укоренятся и не окрепнут, и которые будут следить за защитными колышками, чтобы не вырубались маленькие кусты.
Кусты жасмина и сирени вырастут до высоты 2–3 м, поэтому жителям стоит задуматься, не будут ли разросшиеся кусты мешать соседям, компаниям, обслуживающим инженерные сети, и городским службам.
Что будет дальше?
При поступлении обращения от жителей сянюнии проверят возможность посадки растений на предполагаемом месте, наличие на территории инженерных сетей, оценят границы участков, допустимые расстояния от строений, ответят на запросы. Сянюнии индивидуально проинформируют общины, которым будут переданы саженцы, о том, когда и где можно забрать растения.