Гонки корги 2024 – уже в эту субботу: вас ждет специальная программа мероприятия с новым соревнованием

Зарегистрировано более 140 участников
Этот год особенный для Гонок корги, поскольку ожидается, что в ней примет почти вдвое больше участников, чем в прошлом году, в котором участвовали 60 собак-корги из Литвы. По словам одного из организаторов мероприятия Эдвинаса Мишкаса, нашей целью было привлечь как можно больше участников из-за границы: в сотрудничестве с представителями польских и латвийских СМИ, с помощью спонсоров и партнеров новость распространилась по всей Европе.
„Мы последовательно сообщали название мероприятия — Corgi Race Vilnius 2024 — на английском языке на всех платформах. Эта стратегия оправдала себя: мы получили около 40 регистраций участников из соседних стран. Мы этому очень рады, потому что нам удалось достичь поставленной цели - сделать соревнование более известными в международном масштабе“, - говорит Э. Мишкас.
В новом соревновании маленькие бегуны смогут попробовать свои силы уже с 14.00
Официальное начало мероприятия в 16.00, но уже в 14.00 всем участникам, пришедшим на забег, будет предложено зарегистрироваться, а одновременно начнется новое мероприятие – одиночный спринт, в котором маленькие бегуны смогут проверить ловкость своих коротких ног и добиться личных рекордов. В этом забеге щенки будут пересекать линии старта и финиша до 18.30.
Лучший участник одиночного спринта автоматически получит место в грандиозном финале забега корги, который представлен качественной 5G-связью Bitė. Призы, установленные партнерами, также ждут первую тройку самых быстрых.
С 16.00 начнется костюмированный парад: наиболее креативно одетые четвероногие смогут завоевать титул самого популярного корги. По итогам парада также будут награждены три собачки, набравшие наибольшее количество голосов в онлайн-голосовании. Мероприятие будет проводиться на двух языках – литовском и английском.
„В отборе ведущих могли участвовать только профессиональные актеры, хорошо разбирающиеся в собачьей моде“, - смеется Довиле Белоусовайте, организатор мероприятия.
В 17.00 начнется основная гонка: собаки, произвольно разделенные на группы, смогут завоевать место в полуфинале, а затем выиграть одно из шести мест в гранд-финале.
Также на протяжении всего мероприятия можно будет приобрести футболки оригинального дизайна, пазлы для щенков или созданные специально для мероприятия лакомства для посетителей– пончики в форме корги.
Всех приглашают на празднование
Все участники и гости после мероприятия в 19.00 приглашаются в ресторан Vingio Istorijos (ул. М. К. Чюрленио, 100), где можно познакомиться с лучшими четвероногими друзьями, их владельцами и отпраздновать радостные победы на забеге.
„На Гонках корги у каждого будет возможность не только пообщаться с другими любителями собак и поближе познакомиться с очаровательными корги, но и поделиться историями, завести новые знакомства и поднять тост за победу в соревновании день“, - приглашает Д. Белоусовайте.
Полную программу Гонок корги вы можете найти здесь:
Corgi Race 2024 - с 2020 года.
На этих соревнованиях с 2020 года организуются бега вельш-корги пемброк и вельш-корги кардиган.
Мероприятие является публичным, бесплатным и открытым для каждого дружелюбного домашнего животного, его владельца и его друзей. Бежать быстрее и сильнее лаять участникам забега в этом году помогут спонсоры и партнеры мероприятия: Kelionių Panorama, Bitė Lietuva и Go Vilnius.