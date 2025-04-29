Голубые флаги этим летом поднимут семь пляжей страны

По ее словам, Литву об этом решении проинформировала международная комиссия Совета Голубого флага, созданная Фондом экологического образования со штаб-квартирой в Копенгагене.

В этом году Голубой флаг получили центральные пляжи Ниды, Юодкранте и Прейлы, а также пляж парка Бируте в Паланге и пляжи озера Балсис, Валакупяй I и II в Вильнюсе.

Голубой флаг присуждается пляжам, которые соответствуют международным критериям защиты окружающей среды, качества воды, безопасности и доступности.