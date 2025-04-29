2025.04.29 16:00

Голубые флаги этим летом поднимут семь пляжей страны

 
Elta
ru.DELFI.lt
Penktadienio popietę Vilniečiai leido prie Žaliųjų ežerų
Penktadienio popietę Vilniečiai leido prie Žaliųjų ežerų
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

В этом году семь литовских пляжей были удостоены награды „Голубой флаг“, сообщила во вторник Ассоциация самоуправлений Литвы.

По ее словам, Литву об этом решении проинформировала международная комиссия Совета Голубого флага, созданная Фондом экологического образования со штаб-квартирой в Копенгагене.

В этом году Голубой флаг получили центральные пляжи Ниды, Юодкранте и Прейлы, а также пляж парка Бируте в Паланге и пляжи озера Балсис, Валакупяй I и II в Вильнюсе.

Голубой флаг присуждается пляжам, которые соответствуют международным критериям защиты окружающей среды, качества воды, безопасности и доступности.

Оценка состояния пляжей, отмеченных Голубым флагом, проводится и летом. Чаще всего это делают представители национального совета, но оценку могут проводить и приглашенные международные эксперты. Если пляж не соответствует критериям, флаг может быть временно приспущен или снят на весь сезон.

Голубой флаг развевается над более чем 4000 пляжей в 50 странах мира. Литва начала участвовать в этой программе в 2001 году.

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