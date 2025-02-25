Главу Национального агентства по спорту проверят на предмет коррупции и моббинга

Как сообщили во вторник в министерстве, проверка была начата на основании поступившей жалобы.

„Поступила жалоба в министерство, как к учредителю Национального агентства по спорту, она поднимает важные вопросы – речь идет о проявлениях коррупции, моббинга. Сформированная комиссия изучит ситуацию и представит заключение по результатам проверки“, – сообщил заместитель министра образования, науки и спорта Гедрюс Грибаускас.

По его словам, если информация о возможных проступках М. Шпокаса подтвердится, министр образования, науки и спорта Раминта Поповене рассмотрит вопрос о возможном назначении дисциплинарного взыскания.