2025.02.25 17:30

Главу Национального агентства по спорту проверят на предмет коррупции и моббинга

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Mindaugas Špokas
Mindaugas Špokas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Министерство образования, науки и спорта (МОНС) сформировало комиссию по проверке работы главы Национального агентства по спорту Миндаугаса Шпокаса на предмет возможных нарушений.

Как сообщили во вторник в министерстве, проверка была начата на основании поступившей жалобы.

„Поступила жалоба в министерство, как к учредителю Национального агентства по спорту, она поднимает важные вопросы – речь идет о проявлениях коррупции, моббинга. Сформированная комиссия изучит ситуацию и представит заключение по результатам проверки“, – сообщил заместитель министра образования, науки и спорта Гедрюс Грибаускас.

По его словам, если информация о возможных проступках М. Шпокаса подтвердится, министр образования, науки и спорта Раминта Поповене рассмотрит вопрос о возможном назначении дисциплинарного взыскания.

Кроме того, министерство сообщает об инициировании аудита агентства по вопросу управления средствами, выделенными в прошлом году на проекты Фонда поддержки спорта.

М. Шпокас возглавляет агентство с августа 2022 года.

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