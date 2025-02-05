Главное остается за кадром: в хорошо известных фильмах закодирована информация, которую понимает не каждый

Тот факт, что киноиндустрия в России очень важна в политических целях, особенно во время войны в Украине, показывает огромная поддержка государства. В этом году Минкульт РФ выделил на создание фильмов и телесериалов 36,23 млн. евро (4,02 млрд. рублей), в следующем году эту сумму планируют увеличить до 38,49 млн. евро (4,272 млрд. рублей). Но и эти цифры – слезы, по сравнению с помощью Государственному фонду кинофильмов Российской Федерации, которая с прошлого года увеличилась на 24%, до 145,83 млн. евро (16,19 млрд. рублей). Еще больше денег, 163,94 млн. евро (18,2 млрд. рублей), на фильмы и сериалы в этом году выделил Институт развития интернета.
На какие темы нужны фильмы Кремлю?
Правда, получить свою часть средств из государственных фондов могут не все российские режиссеры. В декрете, изданном в феврале 2024 года указаны темы, которые интересуют Минкульт. Это – О культуре России, противодействие терроризму и его идеологии, иным проявлениям экстремизма, нацизма, фашизма, а также – сохранение и популяризация традиционных семейных ценностей, современная Россия, российские ценности. Подчеркивается, что эти сюжеты могут отражаться и в мультипликации.
Красноречив и тот факт, что как только началось масштабное вторжение в Украину, в России был создан Фонд поддержки военно-патриотического кино („Военкино“), который поддерживает патриотические и военные фильмы. Директор фонда сказа, что их цель – „будем бороться с фальсификацией истории поддержкой качественного, правильного кино“. С 2022 года фильмы на такую тему один за другим стала снимать студия „Военфильм“, задавшаяся целью воспитывать молодежь в духе патриотизма.
Владимир Путин продолжает в этой сфере работы советских лидеров. Еще в 2008 году, обращаясь к кинопродюсерам, он повторил фразу Ленина – „Из всех искусств для нас важнейшим является кино“. В советской России все кино находилось под пристальным контролем государства. К такой модели стремительно приближается и современная Россия, где до 70%, а иногда и больше, финансирования фильмов поступает из госведомств. Правда, щедрая помощь не всегда отражается на экранах, ведь большую часть средств часто разворовывают. Как в одном тексте заметила известный российский кинокритик, которая эмигрировала во Францию, Зинаида Пронченко, это обусловлено уникальной моделью российской киноиндустрии, ведь там большую часть средств продюсеры получают еще до выхода фильма на экраны кинотеатров.
Однако, даже продукции сомнительного качества достаточно для того, чтобы передать гражданам весть госаппарата. Ведь кино, фильмы и сериалы нацелены в основном на внутренний рынок для достижения целей внутренней политики, важно оправдать действия властей, прославлять кровопролитные действия России в отношении других стран и формировать имидж великой и процветающей Родины – морального лидера.
Кинокритик и куратор кинофестивалей Эдвинас Пукшта хотел бы разделить российское кино на две части. По его словам, есть режиссеры, которые публично выразили поддержку Украине и покинули Россию., они отказываются от российских денег.
„Один из людей, который особенно меня удивил – это продюсер Александр Роднянский, который снимал за российские деньги большие картины. Он уверенно от всего отказался в самом начале войны и начал открыто критиковать Путина и все террористическое государство. <...> Он продюсирует фильмы, но делает это в Европе и в других местах, и, возможно, это будут фильмы на русском языке. Как оценивать такие фильмы?“ - задал он риторический вопрос и упомянул еще одного создателя кино, давшего отпор российскому режиму. Он назвал Андрея Звягинцева. „Звягинцева давно нет в России. Он живет во Франции, у него есть дома в Ницце и Каннах. Слухи разные, снимает он или нет, но может быть так,что он закончит один из своих фильмов и я не верю, что в его новом фильме позиция как-то изменится“.
Однако Пукшта не верит, что в России сейчас остались свободные киносоздатели, которые не идут на поводу у режима. „Режиссеры, которые остались, они лицемеры, им хорошо, они выбрали тактику продажности, выбрали лучшую жизнь. Они не хотели рисковать и уезжать в другие страны Европы, они выбрали постоянное финансирование Минкульта. В их числе ест немало актеров и режиссеров, которых мы раньше приглашали на „Весну кино“, их фильмы любили и смотрели“, – сказал он.
В их числе Пукшта назвал Наталью Мещанинову, Алексея Федорченко и Ивана Твердовского. Последний, по словам критика, был одним из самых перспективных российских режиссеров, создание двух его фильмов перенял Литовский центр кино. Планировалось выделить финансирование и третьему фильму, но все изменилось с началом войны в Украине.
„Иван выбрал то, что выбрал. Конечно, Литовский центр кино прекратил финансирование. Тогда он поехал на Пекинский фестиваль, стал там ныть, что все его ругают. Упомянул и Литву, которая лишила его денег. Но он сделал выбор… Он стал одним из тех режиссеров молодого поколения, который всеми силами поддерживает войну в Украине, за это ему хорошо платят“, – обобщил Пукшта.
Запад не принимает российских режиссеров, поддерживающих войну, но это не значит, что Кремль не находит способ передать благоприятные для себя вести миру. „Не будем скрывать, у россиян денег много. <...> Культура, чего доброго, единственный шанс, через спорт и культуру они пытаются вернуть себе прежнюю славу. Основное орудие пропаганды – культура, они в нее и инвестируют“, – сказал Пукшта. По его мнению, то, какое творчество обратит на себя внимание на международных кинофестивалях, зависит от ответственности и внимательности составителей программ.
„В фильмах, которые я посмотрел российских фильмов за последнее время, пытаются избегать открытой пропаганды. Они пытаются представить такие фильмы, в которых ищут какое-то течение, новую тему, но они российские, их отклоняешь, скорее, не из-за содержания, а из-за действий актеров“, – заметил Пукшта, который напомнил один дебют российского режиссера, которому хотел оказать помощь, но, потом в социальных сетях увидел снимавшегося в нем актера в генеральской фуражке, – „для него это смешно, но за таким смехом может крыться враждебность“.
От пропаганды – до вершины славы в Каннах
Больше всего внимания и возмущения у кинокритиков вызвали актеры и режиссеры международных фестивалей, которые работали не только на Западе, но и в России.
Например, на Каннском фестивале 2024 года „Золотую Пальмовую ветвь“ получил фильм американского режиссера Шона Бейкера „Анора“, о трагикомической любовной истории сына российского олигарха и американской проститутки. Возможно, фильм будет замечен и во время церемонии вручения „Оскаров“, где он номинирован в 6 категориях, включая номинацию лучший фильм года, лучший оригинальный сценарий и лучшая второстепенная роль.
В фильме снимались российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн. Борисов номинирован на лучшую роль второго плана. Актер работает как на Западе, так и в России, где снимается в открыто пропагандистских фильмах, финансируемых российскими ведомствами, например, „Праведник“ о Второй мировой войне и „Калашников“. В последнем Борисов играет главную роль.
„Они снимаются в пропагандистских фильмах и не видят в этом ничего плохого. Так мы, поддерживая „Анору“, поддерживаем и актеров, которым должны были бы запретить въезд в Евросоюз. Они должны быть в списке невъездных лиц, но Каннский фестиваль дал им визы в ЕС. Об этом никто не задумывается, ведь каждое приглашение во Францию открывает все новые двери“, – заметил Пукшта.
„Шон Бейкер опростоволосился, вместо того, чтобы продемонстрировать свою озабоченность в связи с секс-рабынями, он сделал так, чтобы каждый зритель почувствовал – русский это хороший человек, у него доброе сердце, у русского сердце воина, он заботлив и такого доброго русского играет Юра Борисов. У меня это вызывает массу неприятных эмоций и дилемму. Юру, как и Ивана, я считаю одним из талантливейших актеров, которые быстро набрали высоту, его фильмы до войны были один другого лучше“.
Критик обратил внимание и на другие важные детали, которые заставляют сомневаться в мотивациях и выборе американского режиссера. „Если тебя волнует судьба секс-рабынь, почему клиенты вдруг россияне и почему ты показываешь молодого извращенца, который купается в деньгах, играет в войну. И тут едва ли не через пару часов приезжает влиятельная российская семья из Москвы в Нью-Йорк, которая может разрушить судьбу и расстроить планы всех людей и ни у кого не возникает вопрос, почему у членов этой семьи фамилия, как у путинской пропагандистки Марии. Какие-то странные совпадения“, – заметил Пукшта, обратив внимание на русский мат в фильме, на оскорбления, которые невозможно перевести на английский, не исказив смысл, однако у тех, кто владеет русским, появляются разные мысли на этот счет.
По мнению кинокритика Айсте Рачайтите, кинофестивали, которые высоко оценивают такие фильмы, явно демонстрируют недостаток политической чувствительности.
С такой позицией согласился и кинокритик Дарио Войтукевез, заметив, что возможность сыграть в фильме такого режиссера, как Бейкер – большая честь. В данном случае участие российских актеров – повод для России похвастаться своими актерами внутри страны, распространить весть – несмотря на войну в Украине, на международной сцене Россию любят и ждут.
Несмотря на международную славу, „Анору“ литовские кинотеатры не покажут. „Литва, наверное, – единственная страна после Украины, в которой публично и официально не покажут „Анору“. Я горжусь этим. „Анору“ показали в Латвии, в Эстонии. Тот же распространитель и киностудия Universal, по моим сведениям, duдва раза оказывала сильное давление на литовские кинотеатры, – отреагировал Пукшта, – Возможно, это уже наша цензура против грязной российской тактики. Это одно из самых верных решений со стороны компаний, демонстрирующих фильмы, они могут показать такой крупной и влиятельной студии, как Universal, что не будут показывать разное дерьмо, и не будут рекламировать Борисова как талантливого актера. За границей таких коллег немного“.
Предлагали снять санкции с Абрамовича
Рачайтите подчеркнула, что есть и другие примеры того, что организаторы кинофестивалей не разбираются в геополитике. „Показ Кирилла Серебренникова в Каннах мне кажется выпадом и большим жестом неуважения к Украине, это двуличие Канн и всей Франции. Вспомните, в этом году был не только портрет Лимонова. Только началась новая стадия войны, в 2022 году, а в программу Каннского фестиваля включили фильм о супруге Чайковского, который к тому же был плохим фильмом, поэтому все аргументы, что он якобы талантливый создатель неофициального, но реального клуба режиссеров в Каннах, это абсурд. Прятаться за аргументом, будто художники и искусство ни при чем – всегда удобно, но по сути это означает отсутствие позиции“.
Серебренников, по мнению критика Войтукевеза, - человек, который меняет шапки. Когда-то он критиковал правительство России за нарушение прав общины ЛГБТ+ и аннексию Крыма, он 18 месяцев провел под домашним арестом. В 2020 г. ему грозило 6 лет тюрьмы за то, что его признали виновным в присвоении 1,1 млн. евро (129 млн. рублей) государственной помощи, однако наказания ему удалось избежать. Неприятности даже укрепили его авторитет после того, как в тех же Каннах его защитники вышли с плакатами „Свободу Серебренникову“. Сейчас режиссер надел другую шапку и продолжает работать в России, но при этом его уважают на Западе, его работы находят путь на Каннский фестиваль.
Позиция Серебренникова вызывает подозрения и у Пукшты, который заметил, что не нашел никаких публичных заявлений режиссера против войны в Украине. „Может, это и моя теория заговора, но так не бывает – отпускают человека из-под домашнего ареста, и он сразу бежит из России, приезжает на фестиваль в Канны и первое, что он делает на пресс-конференции – делает заявление: надо снять санкции с Абрамовича, поскольку тот хороший человек, дает деньги на мои фильмы“.
Почему важно услышать, о чем говорят режиссеры?
Пукшта убежден, что на фоне войны в Украине фильмы российских режиссеров надо оценивать с большей критичностью, ведь нередко в них есть скрытая информация и знаки, но иногда свои реальные цели сознательно или нет раскрывают сами режиссеры.
Один из примеров – документальный фильм Анастасии Трофимовой „Русские на войне“, показ которого на Венецианском фестивале озадачил многих людей, поддерживающих Украину. В фильме хотели показать другую сторону войны, показать настроение русских военных на фронте. Пукшта убежден, что, не проделав домашнюю работу, в таком фильме ничего плохого не увидишь. Тем более, что сама режиссер уверяла, что снимала фильм, не получив разрешений российских ведомств, и она осуждает войну в Украине.
По словам критика, попытка показать войну по обе стороны баррикад, показать, что в Российской армии тоже есть военные, которые не хотят воевать, была бы интересной. Правда, он считает, что такой фильм надо показывать после окончания войны, а не во время войны.
Реальные намерения режиссера можно увидеть, только внимательно изучив ее личность и публичные заявления. А ведь зрители нередко в это не вникают. Например, красноречивый факт – Трофимова долгое время работала в отделе Russia Today RT Documentary – одного из самых известных российских пропагандистских каналов, целью которого было оказывать влияние на жителей других стран. На этом канале она работала как минимум с 2014 года и сняла 11 фильмов. В Украине Трофимова сейчас включена в список людей, представляющих угрозу национальной безопасности.
Создателям „Русских на войне“ удалось убедить Запад в том, что они хотели создать „анти-военный“ фильм. „Канадский украинский конгресс“, организация, представляющая интересы украинской диаспоры в Канаде, nнеоднократно высказывала озабоченность в связи с тем, что Канада выделила на съемку фильма больше 250 000 евро (355 000 канадских долларов) из государственных и частных фондов. Еще около 10 000 евро (15 000 канадских евро) фильму выделил канадский фонд Hot Docs Ted Rogers fund.
Только после успеха на фестивалях к Трофимовой стали относиться с большей осторожностью. Вопрос вызвало то, как она вообще без благословения Кремля могла 7 месяцев снимать фильм на фронте. Кроме того, критики обратили внимание на то, что в фильме российских военных изображают с сочувствием и эмпатией, как простых искренних парней. Намерения и отношение режиссера показали и ее публичные заявления. Например, в одном интервью она критиковала СМИ за то, что они дают слишком мало человечных историй о России, говоря, что „недостаточно лиц из России, со стороны России“.
Комментируя решение Кинофестиваля в Торонто „Русских на войне“ после давления со стороны Украины, известный российский продюсер, которого заочно в России осудили на 8,5 лет лишения свободы, Александр Роднянский у себя в Instagram назвал аргументы в пользу такого беспрецедентного решения фестиваля:
„Не только потому, что этот фильм гуманизирует, проще говоря – очеловечивает, солдат российской армии, ведущей прямо сейчас кровавую неправедную войну в Украине и убивающей мирных людей. Не только потому, что фильм снят на оккупированных украинских территориях в нарушение международных законов. Не только потому, что режиссер фильма снимала его на протяжение 7 месяцев, будучи одетой в российскую военную форму, что является категорическим нарушением всех журналистских стандартов и кодексов – журналист в этом случае рассматривается как комбатант. Не только потому, что не вызывают никакого доверия слова режиссера о том, что она провела 7 месяцев в боевой части без разрешения Минобороны РФ. Добавлю – и ФСБ. Но прежде всего потому, что в фильме не звучит твердая антивоенная позиция самого автора. С признанием очевидных фактов - преступной агрессии, незаконной аннексии территорий, военных преступлений.⠀
Позиции, ясно выраженной и не вызывающей сомнений. В фильме не оспариваются слова героев фильма об „украинских нацистах“, о невозможности совершения военных преступлений против украинского мирного населения, о причинах войны, о „едином народе“, о „гражданской войне в Украине“. Проще говоря, не оспариваются ключевые мантры российской пропаганды. Да, многие из героев фильма не чувствуют собственной правоты, критикуют руководство страны и устали от войны. Они живые люди. И в этом посыл фильма. Но точно такой фильм можно было бы снять в конце 1942 года в расположении любой немецкой части под Сталинградом. Там тоже были бы живые люди. Но ведь никто такой фильм не попытался бы показывать на важнейших кинофестивалях мира в самый разгар мировой войны.⠀
Не правда ли?“
Кинокритик Рачайтите также не одобряет тот факт, что фестивали благосклонны к российским фильмам. „Я считаю, что сейчас неподходящее время, ни для пропаганды российской культуры, ни для историй о хороших русских. Они не живут в стране, на которую напали и понемногу уничтожают, им не угрожает смертельная опасность. Об их талантах мы сможем поговорить и хорошие дела оценить, когда завершится война, а сейчас мы должны объединиться, поскольку противник – один. Я убеждена, что как только начнут делать небольшие исключения, показывать фильмы якобы антисистемных режиссеров, мы впустим ту же пропаганду, только она будет иного оттенка, ведь надо понимать, что ничто из того, что неблагоприятно для системы, публично не появляется. Над на самом деле неблагоприятными для системы режиссерами и творцами режим жестоко чинит расправу“.
Киноинудстрия скрывает грязную проблему
Киноиндустрия скрывает еще одну проблему, более насущную. Больше чем российские имена и фамилии, мелькающие на фестивалях, в деятельности кремлевской военной машины участвует жадность распространителей киноs. По словам главы Forum Cinemas Гинтараса Плитникаса, „напрямую московскую продукцию никто уже не осмеливается предлагать, поскольку это, как минимум, аморально. Однако уши Кремля видны в интересах некоторых распространителей и их конформизме“.
„Распространители, работающие в Литве и в ЕС рука об руку работают с представителями Кремля, которые сумками покупают фильмы для ху...стана, покупают и права стран Балтии и других стран „ближнего зарубежья“ и через своих агентов отмывают деньги Кремля. Фильм Хаяо Миядзаки „Мальчик и птица“ – наилучшее доказательство этой паутины“, – напомнил он о получившей широкую огласку истории, когда в литовских кинотеатрах решили не показывать фильм известного японского аниматора, когда появились подозрения в том, что распространители связаны с Россией.
По убеждению главы Forum Cinemas, таких скандалов может быть и больше. Это позволило бы кинотеатрам принимать решения, располагая большей информацией и расторгнуть отношения с подозрительными распространителями. Однако зачастую отследить эти схемы непросто, потому что в них вовлечено много разных компаний.
„Беда в том, что французским, немецким или итальянским агентам очень нравятся кейсы кремлевских агентов с деньгами, а те через свою 5-ю колонну создают „европейские“ компании, „владелец“ которых – чистокровный кладбищенский сторож в Берлине или Лондоне, продающий свои права кладбищенскому сторожу в Таллинне, а тот дальше – управляющему киоском по продаже укропа в Раугеришкисе и вот – деньги отмыты! У кинотеатров есть чувство морали, но мы не можем, у нас нет ни компетентности, ни времени на волонтерство в помощь спецслужбам Европы и Литвы и для укрепления политической воли ведомств ЕС и Литовской Республики, для которой, кажется, вся эта паутина – ничто“, – возмущался Плитникас.
Кинокритик Рачайтите, которая также является одним из создателей компании Taip toliau, также обратила внимание на то, что люди слишком редко задаются вопросом, как фильмы попадают на их экраны.
„Проблема с отказом литовских кинотеатров показывать фильм Миядзаки не закончилась. Мы должны чаще оспаривать обстоятельства появления фильмов на экранах и решительнее деколонизироваться“, – считает она, обращая внимание на издавна действующие компании, которые исторически покупают и распространяют фильмы на территории СНГ (Содружества независимых государств), к которым нередко присоединяют и страны Балтии.
„Раньше большая часть таких распространителей располагала центральными офисами в России и массой отделов в других странах. Сейчас многие оттуда переехали, учредили юридические компании в Западных странах, но продолжают тот же бизнес – распространяют фильмы – в России. <...> Такое разделение территорий, когда нас (кстати, и Украину) смешивают со всеми территориями к востоку от Литвы словно отрицает наш путь к Независимости. Меня охватывает чувство безнадежности, когда я в Каннах узнаю, что тот или иной фильм был куплен для стран СНГ+страны Балтии, а осенью его уже показывают у нас в кинотеатрах. Неважно, что договоры отдельные, у юридических лиц нет прямых связей, но в глазах агентов по продаже кино мы – все еще одна территория. Пока будут деятели индустрии, которые спокойно к этому относятся, мы до конца не освободимся. Мы должны более решительно перечертить устаревшие карты и больше об этом говорить публично“, – подытожила Рачайтите.
Источники
Министерство культуры Российской Федерации. Об утверждении приоритетных тем государственной финансовой поддержки кинопроизводства в 2024 году. 2024
tass.ru. Военкино будет поддерживать создание качественных военно-патриотических фильмов. 2022voenfilm.ru. О студии
Rosendorf Neal. Vlad the Producer: Putin Scorns Soft Power; Uses Russian Film Industry for Domestic Propaganda. 2009
Coalson Robert. Does Putin, Like Lenin, See Film As ’Most Important Of The Arts’?. 2008
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Thorpe Vanessa. Russian Cannes contender defends Roman Abramovich as a ’patron of the arts’. 2022
Переписка по эл. почте с главой кинотеатров Forum Cinemas Гинтарасом Плитникасом. 2024.12.04
Переписка по эл. почте с кинокритиком Айсте Рачайтите. 2024.12.04
Телефонный разговор с кинокритиком Дарио Войтукевезом. 2024.12.09
Видеоинтервью с кинокритиком Эдвинасом Пукштой. 2025.01.10