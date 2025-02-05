Главное остается за кадром: в хорошо известных фильмах закодирована информация, которую понимает не каждый

„Раньше большая часть таких распространителей располагала центральными офисами в России и массой отделов в других странах. Сейчас многие оттуда переехали, учредили юридические компании в Западных странах, но продолжают тот же бизнес – распространяют фильмы – в России. <...> Такое разделение территорий, когда нас (кстати, и Украину) смешивают со всеми территориями к востоку от Литвы словно отрицает наш путь к Независимости. Меня охватывает чувство безнадежности, когда я в Каннах узнаю, что тот или иной фильм был куплен для стран СНГ+страны Балтии, а осенью его уже показывают у нас в кинотеатрах. Неважно, что договоры отдельные, у юридических лиц нет прямых связей, но в глазах агентов по продаже кино мы – все еще одна территория. Пока будут деятели индустрии, которые спокойно к этому относятся, мы до конца не освободимся. Мы должны более решительно перечертить устаревшие карты и больше об этом говорить публично“, – подытожила Рачайтите.