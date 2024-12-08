Главная ёлка Литвы: что о ней думают горожане

Почти 51 проц. (406 голосов) сказали, что елка очень красивая и им очень нравится. Еще 12 проц. (97 голосов) опрошенных говорят, что новогодняя елка этого года им понравилась больше, чем прошлогодняя. Еще 17 проц. (141 голос) считают, что в елке в этом году нет ничего особенного.

„Елка красивая, но расцветка лампочек могла бы быть разнообразнее, а чего-то более интересного все равно не хватает“, — пишут жители.

Ель не понравилась лишь 10 проц. человек (81 голос), при этом 79 жителей не имели своего мнения по этому вопросу.

Опрос MadeinVilnius.lt проходил с понедельника, 2 декабря, по пятницу, 6 декабря. Всего в опросе приняли участие 810 жителей.