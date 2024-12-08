Главная ёлка Литвы: что о ней думают горожане

Почти 51 проц. (406 голосов) сказали, что елка очень красивая и им очень нравится. Еще 12 проц. (97 голосов) опрошенных говорят, что новогодняя елка этого года им понравилась больше, чем прошлогодняя. Еще 17 проц. (141 голос) считают, что в елке в этом году нет ничего особенного.
„Елка красивая, но расцветка лампочек могла бы быть разнообразнее, а чего-то более интересного все равно не хватает“, — пишут жители.
Ель не понравилась лишь 10 проц. человек (81 голос), при этом 79 жителей не имели своего мнения по этому вопросу.
Опрос MadeinVilnius.lt проходил с понедельника, 2 декабря, по пятницу, 6 декабря. Всего в опросе приняли участие 810 жителей.
Напоминаем, что в этом году натуральное дерево высотой 15 м окружено стилизованной композицией из гигантской игрушки, внутрь которой можно войти и рассмотреть дерево поближе.
Второй год подряд Кафедральную площадь украшает натуральная елка высотой 15 м, внутри которой находится гигантская елочная игрушка.
Впечатляющей художественной композицией, ширина которой достигает целых 16 м, можно любоваться как издалека, так и вблизи. Украшенная сотнями золотистых игрушек и светодиодными лампочками елка окружена специальной площадкой, которая также приспособлена для людей с ограниченными возможностями передвижения.